Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Tarihinde ilk defa üst üste altı resmî maçtan mağlubiyetle ayrılan Beşiktaş, Kasımpaşa’yı yenerek kötü gidişe dur demek istiyor. Hem takım hâlinde hem de bireysel toplantıların yanında taktik antrenmanlara da ağırlık veren Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçında kayıp istemiyor. Amaç Fenerbahçe derbisine kadar iki maçı da kazanmak. Tecrübeli çalıştırıcı takıma yenilik kazandırmak amacıyla bazı oyunculara saha içinde ekstra görevler verdi. Hedef; takımın özellikle hücum anlamındaki eksiklerinin giderilmesi…

Pjanic sevinci

Ayrıca geçen hafta Giresunspor karşısında denenen çift santrforlu sistemden vazgeçildi. Siyah beyazlılar alışık olduğu 4-1-4-1 düzeninde sahaya çıkacak. Öte yandan sakatlığını atlatan Pjanic'in dünkü çalışmaya katılması teknik heyeti sevindirdi. Boşnak yıldızın bugünkü maça ilk 11'de başlaması planlanıyor. Bu arada yönetim de kritik Kasımpaşa maçı öncesi neredeyse Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinden ayrılmadı. Başkan Ahmet Nur Çebi ve Asbaşkan Ahmet Nur Çebi son iki idmanı da izleyerek takıma destek verdi.



Beşiktaş, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamladı

YİNE TEPKİ ÇEKTİ

Kadro dışı bırakılan N’Sakala’nın dün paylaştığı video yine tepki çekti. Kendisi gibi kadro dışı olan Ljajic ve Lens’i çeken N’Sakala “Lens bizi iyi çalıştırıyor. Hâlâ fitiz, merak etmeyin” ifadelerini kullandı. Ljajic’in idman sahasında bacak bacak üstüne atmış rahat tavrı da eleştirildi.

BÜYÜK İNDİRİM

Beşiktaş Kulübü, Yukatel Kayserispor maçının biletlerinin yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacağını açıkladı. Siyah beyazlıların taraftar grubu Çarşı da bu karar üzerine yönetime sosyal medyadan teşekkür etti. En ucuz biletin fiyatı 60 lira olarak belirlendi.

PFDK'NIN CEZASI: Necip'e iki maç

Giresunspor maçında rakibine yaptığı faul sebebiyle direkt kırmızı kart gören Necip Uysal'a PFDK iki maç ceza verdi. Ayrıca karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Başkan Ahmet Nur Çebi'ye de 21 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

AĞRILARI VAR

Bu sezon sakatlıkların yakasını bırakmadığı Beşiktaş’ta Rıdvan Yılmaz’ın ağrılarının devam ettiği öğrenildi. Millî futbolcunun sakatlığının büyük ölçüde geçmiş olmasına rağmen Sergen Yalçın, kulüp doktorlarının son raporuna göre Rıdvan’ı kadroya alma kararını verecek.

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