Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu Kura çekimleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımlarının sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.
4 BÜYÜK TAKIMIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Kupaya 5. turdan katılan Beşikta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Beşiktaş, Süper Lig ekibi Altay'la eşleşti. Galatasaray ise geçen sezon Süper Lig'e veda eden Denizlispor ile tur mücadelesi verecek.
Fenerbahçe ile Afyonspor rakip olurken, lider Trabzonspor ise Boluspor'u konuk edecek.
İşte Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’inci Tur eşleşmeleri;
Fenerbahçe-Afjet Afyonspor
Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor
Kasımpaşa-Kocaelispor
Alanyaspor-Mardin 1969 Spor
Fatih Karagümrük-Bodrumspor
Beşiktaş-Altay
Galatasaray-Denizlispor
Göztepe-Samsunspor
Hatayspor-Menemenspor
Adana Demirspor-Ankaraspor
Sivasspor-Ankaragücü
Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor
Trabzonspor-Boluspor
Gaziantep-Bursaspor
Antalyaspor-Giresunspor
Konyaspor-Ümraniyespor
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