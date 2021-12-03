Türkiye Gazetesi

Ziraat Türkiye Kupası 5’inci Eleme Turu Kura çekimleri, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Tek maç eleme usulüne göre, seri başı takımlarının sahasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu müsabakaları; 28, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yapılacak.

4 BÜYÜK TAKIMIN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Kupaya 5. turdan katılan Beşikta, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Beşiktaş, Süper Lig ekibi Altay'la eşleşti. Galatasaray ise geçen sezon Süper Lig'e veda eden Denizlispor ile tur mücadelesi verecek.

Fenerbahçe ile Afyonspor rakip olurken, lider Trabzonspor ise Boluspor'u konuk edecek.

İşte Ziraat Türkiye Kupası’nda 5’inci Tur eşleşmeleri;

Fenerbahçe-Afjet Afyonspor

Yeni Malatyaspor-Bandırmaspor

Kasımpaşa-Kocaelispor

Alanyaspor-Mardin 1969 Spor

Fatih Karagümrük-Bodrumspor

Beşiktaş-Altay

Galatasaray-Denizlispor

Göztepe-Samsunspor

Hatayspor-Menemenspor

Adana Demirspor-Ankaraspor

Sivasspor-Ankaragücü

Kayserispor-68 Aksaray Belediyespor

Trabzonspor-Boluspor

Gaziantep-Bursaspor

Antalyaspor-Giresunspor

Konyaspor-Ümraniyespor

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