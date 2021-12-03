Türkiye Gazetesi

Lig'de bir süredir umduğunu bulamayan ve zirve yarışından git gide uzaklaşan Beşiktaş, 15. haftada da puan kaybetmekten kurtulamadı. Deplasmanda Kasımpaşa Spor ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, maçı 1-1'lik skorla berabere bitirdi.

MAÇTAN DAKİKALAR-İLK YARI

Maçın 8. dakikasında, Ghezzal'ın uzun pasıyla savunma arkasında topla buluşan Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk anda şutunu çekmeyen Larin'in zayıf vuruşunda top kaleciyi geçse de kaleye giden meşin yuvarlağı Hadergjonaj kornere gönderdi.

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Can Bozdoğan'ın sert şutunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak içeri girdi: 1-0.

14. dakikada sağdan çizgiye inen Yusuf Erdoğan'ın ortaladığı top, kaleye yöneldi ancak meşin yuvarlak üst direğin üstüne çarparak auta gitti.

19. dakikada Ghezzal'ın soldan kullandığı köşe vuruşunda, Larin kafayla meşin yuvarlağı arka direğe gönderdi. Welinton'ın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

30. dakikada Rıdvan Yılmaz'ın orta sahada kontrol edemediği topu kapan Yusuf Erdoğan sağdan ceza sahasına girerek dar açısına rağmen şutunu çekti. Meşin yuvarlak arka direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR-İKİNCİ YARI

49. dakikada Kasımpaşa beraberliğe yaklaştı. Eysseric'in savunmanın arkasına pasında topla buluşan Umut Bozok'un ceza sahası içinde yaptığı vuruşta, meşin yuvarlağı kaleci Ersin Destanoğlu kontrol etti.

55. dakikada Ghezzal'ın ceza alanına çıkardığı topla buluşan Batshuayi'nin açısının daralmasına rağmen yaptığı vuruşta, kaleci Harun Tekin gole izin vermedi.

68. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı kornerde kaleci Harun'un uzaklaştırmak istediği top, Hajradinovic'e çarptıktan sonra Welinton'un önünde kaldı. Bu oyuncunun çıkardığı şutta Hadergjonaj kale alanında topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Eysseric'in uzak mesafeden kullandığı serbest atışta kaleci Ersin Destanoğlu, topu güçlükle iki hamlede kornere çeldi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın takımın performansı karşısında yaşadığı memnuniyetsizlik kameralara yansıdı.

80. dakikada Atiba'nın pasında topla buluşan Can Bozdoğan'ın ceza sahasına girdikten ve önünü açtıktan sonra yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü.

82. dakikada Kasımpaşa beraberliği sağladı. Eren Elmalı'nın soldan ortasında Umut Bozok'un altıpasın içinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında tek çaresi kazanmak Beşiktaş hem özlenen futbolunu yeniden gösterebilmek için sahaya çıkacak hem de Giresun maçında denenen çift santrforlu sistem yerine de 4-1-4-1’e dönüş yapılacak.

Beşiktaş tanınmaz hâlde... Üst üste 4. kayıp Sergen Yalçın'ın takımı Diabate'nin penaltı golüyle geri düştü. Necip Uysal oyundan atılınca on kişi kaldı. Balde, Serginho ve Champness'in golleri Kartal'ı krize soktu. Siyah beyazlı taraftarlar oyuncularını yuhaladı, Giresun'un gollerini alkışladı