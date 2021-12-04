Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de en yakın rakibinin 10 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor için Adana Demirspor maçı üç puandan öte anlam ifade ediyor. Ligin tek namağlup takımı olan Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor karşısından da galibiyetle ayrılması hâlinde 1995-1996 sezonunda 15 maçta elde ettiği 38 puanı aşarak, yeni bir kulüp rekoruna imza atacak. Geçen hafta Karagümrük galibiyetiyle yenilmezlik serisini 26’ya çıkaran bordo mavililer bu maçı da kazanırsa 1995 yılında elde ettiği 26 maçlık seriyi 27’ye çıkarıp yeni bir rekor daha kıracak.



Trabzonspor, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamladı

ASLA DURMAK YOK

Adana Demirspor karşısında alınacak galibiyet, aynı zamanda teknik direktör Abdullah Avcı için de kariyer rekoru olacak. Başakşehir’in başındayken elde ettiği 26 maçlık yenilmezlik serisini geçen hafta Karagümrük maçında yakalayan Avcı, kariyer rekorunu da 27 maça çıkarmış olacak. Ayrıca Avcı, Başakşehir’in başında elde ettiği 7 maçlık galibiyet serisini de 8 maça çıkarıp bir başka rekor daha kıracak. Adım adım hedefe ilerlediklerini söyleyen Avcı oyuncularına “Biz kazandıkça arkamızda unutulmaz hikâyeler bırakacağız” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'dan taraftarlara çağrı: Gelin bizi destekleyin Trabzonspor, Adana Demirspor'u maçı öncesi taraftarlardan destek istedi.

Trabzonspor, koşu istatistiklerinde de lider Zirvede yalnız kalan Karadeniz Fırtınası 14. haftada ligin en çok koşu mesafesi kateden takımı oldu. Trabzonspor; G.Saray’dan 6, F.Bahçe’den 11, Beşiktaş’tan ise 16 km daha çok koştu…