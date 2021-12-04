Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında “Soyunma odası koridorlarında kayıt alan gözlemciler var” çıkışında bulunan Galatasaray Başkanı Burak Elmas, bugün de ‘olağanüstü toplantı’ yapacak. Elmas’ı toplantı yapmaya iten sebep ise PFDK’nın Fenerbahçeli oyuncu İrfan Can’a verdiği iki maçlık ceza. Söz konusu Galatasaray olduğunda TFF’nin ‘üst sınırdan’ ceza kestiğini iddia eden Elmas, ayrıca MHK’nın hakem tayinlerini de değerlendirecek.

‘Çifte standart’ isyanı

Son dönemde Burak Elmas’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası kesilirken Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sevke gerek görülmedi. Fatih Terim’e 6 maç ceza gelirken, Sergen Yalçın’a bir maç verildi. Takım arkadaşına yaptığı ‘saldırıdan’ Marcao 8 maç ceza alırken, ‘saldırı’ fiilinden İrfan Can’a ise 2 maç ceza geldi. MHK ayrıca Cüneyt Çakır’ı 6,5 ay aradan sonra Galatasaray’ın maçına verdi. Elmas’ın ‘olağanüstü basın toplantısı’ bugün 12.00’de başlayacak.

Ayağa kalkmalıyız

Sahasında bugün Altay’ı ağırlayacak olan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim oyuncularına ikazlarda bulundu. Terim “Artık ayağa kalkma vakti geldi. İlk yarıda kalan beş maçı da kazanmalıyız” dedi.

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. 23 yaşındaki oyuncu Eylül 2020'de Erzincanspor'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. Kerem'in adı son dönemde Lyon ve Marsilya kulüpleri ile anılıyordu.

Avrupa fatihi Galatasaray'ın ligde denemediği kalmadı Fatih Terim önce istikrar adına kadroyu bozmadı, genç isimler bile tempoyu kaldıramadı, yedek kuvvetlere şans verip rotasyonu denedi, ancak o da sonuç vermedi

