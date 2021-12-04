Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Haftalardır düştüğü girdaptan kurtulmaya çalışan Beşiktaş hasret kaldığı üç puana Kasımpaşa karşısında da ulaşamadı. Can Bozdoğan kendi pas hatasını takip ederek kazandığı topa öyle bir vurdu ki, haftalardır kaybeden takım arkadaşlarına "Böyle oynamalıyız" dedi âdeta. Ligdeki son yedi maçta ilk defa öne geçen siyah beyazlı futbolcular bu golden sonra skoru koruma psikolojisine girdi.

Bitiricilik eksik

Bir yıldız olacağının sinyallerini veren Can'ın 'al da at' dercesine verdiği pasa çok kötü vuran Batshuayi ile karşı karşıya pozisyonda tökezleyen Larin, Beşiktaş'taki bitiricilik eksikliğini tekrar ortaya koydu. Pjanic olmayınca ortadan oyun kuramayan Beşiktaş sürekli kenardan oynamaya çalıştı. Siyah beyazlıların yoğun bakımdan yeni çıkmış olmasından dolayı Kasımpaşa gole yakındı.

Gol 'geliyorum' dedi

Beşiktaş'ın ileriye vurmak dışında topu hücuma taşımak için bir opsiyonu olmayınca N'Koudou hamlesi geldi ama bu da işe yaramadı. Paşa'nın ceza sahası çevresindeki baskısı bunaltıcı olunca Ghezzal çıkarıldı, savunma Topal'la güçlendirildi. Bu da ters tepti ve skora denge geldi. Büyük takım kimliğinden çok uzak bir görüntü gösteren Beşiktaş dört maç sonra ilk puanını kazandı.

Ağrım yoktu!

Maçın ardından Beşiktaşlı oyuncular üzgündü. Rachid Ghezzal, "Kazanmayı istediğimiz bir maçtı. Kendi öz güvenimiz, taraftarımız için galibiyeti çok istedik" derken, "Yine ve yine kendi hatamızdan gol yedik. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ama bu takımın başarısı için sonuna kadar savaşacağım. Oyundan çıktım fakat bir ağrım yoktu" sözlerini kullandı.

Ati: İyi oynamıyoruz

Kaptan Atiba Hutchinson ise, "Üç puan almayı çok istedik. Uzun süredir galip gelemiyoruz. Bir şeyleri değiştirmek için bir fırsattı. İlk yarı topu tuttuk, ikinci yarı iyi değildik. Zor durumdayız. Her şeyi deniyoruz bu durumdan çıkmak için. İyi oynamıyoruz. Ligin ilk yarısında kazanabildiğimiz kadar maç kazanmalı, ikinci yarıya bakmalıyız" şeklinde konuştu.

UEFA'dan Beşiktaş'a sevindiren haber: Koşullu ceza kaldırıldı Beşiktaş'ın finansal ihlal yapmadığını ispatlamasının ardından UEFA, siyah-beyazlı kulübe uygulayacağı koşullu cezayı kaldırdı.

Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısında tek çaresi kazanmak Beşiktaş hem özlenen futbolunu yeniden gösterebilmek için sahaya çıkacak hem de Giresun maçında denenen çift santrforlu sistem yerine de 4-1-4-1’e dönüş yapılacak.