Türkiye Gazetesi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son haftalarda verilen Türkiye Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu cezaları ve Merkez Hakem Kurulu’nun atamalarına yönelik Nef Stadyumu’nda basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasına başlarken Galatasaray’a hitaben açıklama yaptığını belirten Elmas, "İçinden geçtiğimiz süreçte bir takım konularda sizlerin karşısına çıkmak zaruri oldu. Bu zaruret şu anda oturduğum, temsil ettiğim başkanlık koltuğunun gereği yapmak sebebiyledir. Bugün oturduğum koltuk, sadece bir koltuktan ibret değil. Ali Sami Yen ve arkadaşlarının yol çıkarken koyduğu vizyonun yolda karşılaştıkları zorluklara direnmenin ve bu direncin sonunda kulübümüzü bugün getirdikleri durum gereğince bütün idealleri savunmamız gereken bir koltuktur. Bir grup arkadaşın belli idealler ve değerler çerçevesine sistem ne kadar karşılarında olursa olsun okulda futbol oynamaları yasaklanmasına rağmen, dışarıda futbol oynamak yasak olmasına rağmen, Türkiye’de sadece futbol değil, diğer branşlarda da iyi yapmak, Türkiye’yi temsil etmek, yurt dışında başarılar kazanma ideallerinde asla vazgeçmemiş olmalarıdır. Bağırmak, çağırmak masaya yumruğu vurmak çokça telaffuz edildi. Bunları etkisi çok kısa. Kısa vadeli rahatlatan açıklamalar. Seçime girerken hiçbir zaman kısa vadeli başarı veya kısa vadeli mutluluk sözü vermedik. Galatasaray’ın içinde bulunduğu zorlu durumdan sürdürülebilir, gurur duyacağı, sürdürülebilir başarılar vadiyle geldik. Bu yolun kolay olmadığın biliyorduk. Bizim amacımız popüler olarak değil. Her şeyden önce ben Galatasaraylıyım. Yaptığım her hareketin sorumluluğunu ilk önce kendi Galatasaraylılık vicdanıma daha sonra üyelerimize ve tüm Galatasaraylılara veriyorum. Benim için en önemlisi kendi Galatasaraylılığım ve Galatasaray vicdanım. Orada Galatasaray’a yanlış yapmak asla yok. Oturduğumuz koltuğun zorlukları var. Dönem dönem baskılar kurulmaya çalışıyor. Dışarıya göstermemiz gereken tepkiler. Galatasaray’ın geleceğini korumak adına en doğru hareket ediyoruz. Bu baskılara da başta ben ve yönetim kurulu arkadaşlarımız boğun eğmeyeceğiz" diye konuştu.

TÜRK FUTBOLU DİBİ GÖRMÜŞ DURUMDA

Türk futbolunun dibi görmüş durumda olduğunu vurgulayan Başkan Elmas, "TFF ile ilgili tüm açıklamaları yaptım. Bu açıklamaların arkasındayım. Federasyona gittiğimizde sadece kendimize değil tüm kulüpler adına konuşuyoruz. Bizler ilk önce futbol sisteminin içinde adil kararların alındığı, herkese eşit ve ödüllenmelerin yapıldığı, herkesin eşit şartlarda mücadele edebildiği bir sistem arzu ediyoruz. Bunun için tüm kulüplerle beraber çalışıyoruz. Kendimize değil, Türk futbolunda adalet istiyoruz. Bu federasyonun görevidir. Bu görevi yerine getirmesini bekliyoruz. Burada federasyonun Galatasaray’a verdiği cezalardan ziyade farklı kişi ve kuruluşlara verdiği ve vermediği cezalar önemlidir. Galatasaray’a avantaj değil, bütün kararlarda adalet istiyoruz. Herkese eşit adalet istiyoruz. Hakem hatlarında Galatasaray maçında rakiplerimizin iyi yönetmediğimi düşündüğünü hakemlere verilen cezalar ve onlar için önemlerle Galatasaray’ın maçında bizim maçı iyi yönetmediğini düşündüğümüz hakemlere verilen cezaların ve önemlerin aynı olmasını istiyoruz. Hakemlere Galatasaray maçlarında rakibe hata yaparsanız cezası büyük olur, Galatasaray’a hata yaparsanız halleder, geçeriz olduğunu biliyoruz. Biz oradaki dengeleri biliyoruz. TFF’nin Kulüpler Birliği’nde yaptığımız toplantılarda memnun olan herhangi bir paydaş olmadığını biliyorum. Bütün başkanlarımız farklı konularda ciddi haksızlıklara maruz kaldıklarını söylüyor. Görünün o ki mevcut federasyon, bu görevi kulüplere rağmen devam ettirmekte ısrarcı" şeklinde konuştu.

BURASI FARKLI BİR KULÜP

Geçtiğimiz günlerde yaptığı sohbet toplantısında 'Yerden yerinden oynar' açıklamasına gelen eleştirilere cevap veren Burak Elmas, "Ondan sonra bana eleştiriler geldi. Niye açıklamıyorsunuz diye. Burası farklı bir kulüp. Burada 6 kişinin arasında konuşulanlar diğer kişilerin izni olmadan açıklanmaz. Ben o toplantıda olan biri başkan, ikisi başkan vekili olanlara bizle konuştuklarını harfiyen anlatma yetkisini veriyorum. Onlardan yetki almadığım için açıklamıyorum. Bundan sonra bağırarak, çağırarak kimseye mutluluk dağıtmayacağım. Kulübün haklarını savunacağım. Galatasaray farklı bir kulüp. Bizler kendi hatalarımızın sonuçlarını dışarıda aramayacağız" ifadelerini kullandı.

TÜRK FUTBOLUNDA ÇIKMZ SOKAĞIN SONUNA GELİNDİ

Federasyonda değişme gidilmesi gerektiğini ifade eden Elmas. "Tüm kulüpler mutabık. Bizim adıma yöneten bize rağmen yönetiyorlar. Bu bütün kulüpler ortak fikri. Hakem atamalarını yapan kişiler, disiplin sevkleri yapan kişileri biliyoruz. İsimler değişiyor, fakat sorunlar baki kalıyor. Futbolla alakası olmayan insanların kulüplerin geleceğini düşünmeden kararlar alabiliyor olmalıdır. Kişilerin kulüplerden kuvvetli olduğu, kararların kişilere duyulan sevgi ve nefret bazlı bir sistem şu an yürüyor. Biz bu sistemi Galatasaray olarak diğer kulüplerle de birlikte yapılması gereken neyse değiştirme iradesini masaya koyduk ve yapmaya devam edeceğiz. Tüm kulüplerle birlikte hareket edeceğiz. Galatasaray’ın adaletin doğru uygulandığı ortamlarda nasıl bir performans gösterdiği, bu sene yurt dışı gösterdiği performans ortadadır. Ciddi diğer önemlerde de çalışıyoruz. UEFA’da adaletsizliğin kulüplere nasıl önlemler almak üzere düşündürttüğü hepimizin malumdur. Artık Türk futbolunda çıkmaz sokağın sonuna gelindi. Hala orada oturmak için burada bulunmanın herhangi bir anlamı olmadığını düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

BÜTÜN KULÜPLERE AYNI DURUŞ SERGİLENSİN

Galatasaray’a verilen bütün cezaların üst sınırdan verdiğini hatırlatan Elmas, "Bunun yanında kişisel ilişkilerin iyi olduğu, orada fazla vakit geçiren veya kişilerin daha fazla yakınlık duyduğu kulüplere verilen cezaların aynı maddelerle alt sınır hatta bazen alt sınırın altında olduğu gerçeği var. Cezaları onlara niye alt sınırdan verdiniz demiyoruz. Herkese eşit verilsin. Kimseye jest yapılmasın. Jest bütün kulüplere yapılsın. Bütün kulüplere aynı duruş sergilensin" dedi.

ÖNÜNDEKİ ENGELLER YA ÖYLE YA BÖYLE KALKACAK

Bütün seçim sürecinde ve seçildikten sonra kısa vadeli şampiyonluk vaadi vermediğini ifade eden Burak Elmas, "Galatasaray’da sürdürülebilir başarı, hem finansal, hem yönetsel ve geleceğe taşınabilecek başarı sözü verdim. Şu anda 5 senelik plan üzerinde hareket eden Türkiye’deki tek kulübün olduğumuzu paylaşmıştım. Bugün 5 senelik planımızda en büyük engel futbolu yönetenlerdir. Bu engelin bizi engellememesi için bütün girişimleri yapacağız. Bunun önündeki engeller öyle ya da böyle kalkacak" dedi.

TÜM KURALLAR EŞİT UYGULANSIN

Bundan sonraki gelecek TFF başkanın popüler olmamasını istediğini ifade eden Burak Elmas, "Gelen federasyon başkanı, kuralları herkese eşit ve eksiz uyguladığı zaman bütün kulüpler ayağa kalkacaktır. Kuralları herkese eşit uygulamasını istiyoruz. MHK’da da atanan hakemlerin her maçta aynı kararları, takım gözetmeksizin almasını istiyoruz. Popüler başkan değil, tüm kuralların camialara eşit uygulayan bir yönetim tarzı istiyoruz. Futbol sektörü azaldı. İzleyicisi düşüyor. Futbolu düzgün yöneterek marka değerini arttırmamız, ondan sonra da içerisindeki rekabeti sahada vermemiz gerekiyor. Bugün Galatasaray, Avrupa’da bir sonraki tura kalarak Türkiye adına puan mücadelesi yapan tek camia" değerlendirmesinde bulundu.

Hakem kararlarının futbolcuları etkilediğini ifade eden Başkan Elmas, "Neden? Kendi mücadelelerinin karşılığını alıp, alamayacağına emin olmadan maça çıkıyorlar. Sahada ne kadar mücadele edilirse edilsin verilen, verilmeyen kararlarla oyunun karşılığını alabilecekler mi onu bilmiyorlar. İyi maç yönettiklerini düşündükleri hiç zannetmiyorum. Bizim görevimizi takımlarımızı korumak" dedi.

GALATASARAY MİLLİ TAKIMLARA OYUNCU VERMEKTEN ŞEREF DUYAR

A Milli Futbol Takımı’na oyuncu göndermeyecekleriyle ilgili çıkan haberlerin sorulması üzerine Burak Elmas, "Türk Milli Takımı, bizim milli takımımız. Biz kişileri ve yaptıkları hataları cezalandırmak için milli takımı cezalandırmayı ve zarar vermeyi asla düşünmeyiz. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bunu düşünmedik, konuşmadık. Galatasaray her zaman Türkiye’ye hizmetten ve milli takımlara oyuncu vermekten şeref duyan bir camiadır. Hatta mümkün olsa da tamamını biz versek. Geçtim bunu da yaptık. Neredeyse tamamını yakınını vermiş bir camiayız" diye konuştu.

TFF Başkan ı Nihat Özdemir’e yaptıkları ziyaretten pişman olmadığını ifade eden Elmas, "Doğru yaparak, kişilerin görüşlerini ve davranışlarını tatma imkanı buldum. El uzatmadan karşı tarafın ne yapacağını bilemezsiniz. O niyet ve konuşulanların karşılığını bulamadığımızı söyleyebilirim" diyerek sözlerini tamamladı

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