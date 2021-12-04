Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Fenerbahçe kadın futbol takımları, 7 Aralık'ta NEF Stadı'nda 'kadına şiddete son' parolası ile karşı karşıya gelecek. Bu özel organizasyon için sarı kırmızılı yönetim tarihi bir jeste imza atmak istedi ancak bu öneri TFF'ye takıldı.

Galatasaray yönetimi, bu anlamlı maç ile birlikte deplasman yasağı uygulamasının sona ermesini br tribünlerde yüzde elli-yüzde elli taraftarın yer alması için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurdu. Ancak iddiaya göre; kulübün bu isteği TFF tarafından kabul edilmedi.

GÜVENLİK SORUNU JESTİN ÖNÜNE GEÇTİ

Milliyet'in haberine göre; kadınlar maçında güvenliğin sağlanması konusunda sıkıntı yaşanabileceği öne sürülerek federasyon tarafından 'yüzde elli taraftar' isteği geri çevrildi. Alınan kararın ardından bu özel ve anlamlı organizasyonda Fenerbahçe taraftarı bulunamayacak, tribünleri sadece sarı kırmızılı futbolseverler dolduracak.

İKİ KULÜPTEN ORTAK DUYURU

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri, kadına şiddete son vermek ve farkındalık oluşturmak amacıyla kadın futbol takımlarının ilk kez özel bir maçta karşı karşıya geleceğini ortak açıklama ile duyurmuştu.

Ortak yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Biz Türkiye’nin en büyük spor kulüpleri, milyonlarca taraftarımızla sporun en önemli iki markası olarak;

1909 yılında başlayan ezeli rekabetimizi, şimdi eşsiz bir amaçla taçlandırıyoruz...

Kadınlara uygulanan her tür şiddeti,

Kadınlara ve kız çocuklarına karşı ayrımcılığı,

Cinsiyetçi yaklaşımları ve söylemleri,

Eşitsizliği, Haksızlığı ve Adaletsizliği REDDEDİYORUZ!

Bu konuda toplumsal farkındalık oluşturmak için; yıllardır kadınların toplumsal ve ekonomik hayatta katılımına projeleri ile öncülük eden The Coca-Cola Company’nin desteğiyle Galatasaray ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımlarımızı ilk kez bir araya getiriyoruz.

Bu maçın tek galibinin “Kadınlar ve Türk Sporu” olacağını biliyoruz!"

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