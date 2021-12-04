Türkiye Gazetesi

İrfan Can Kahveci, Göztepe müsabakasında rakip takım oyuncusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2 maç men cezası almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli İrfan Can'ın aldığı cezayı onadığını açıkladı.

26 BİN LİRA PARA CEZASI DA ALDI

TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Göztepe maçından sonra İrfan Can'a verilen cezaya yapılan itirazı görüştü. Kurul, İrfan Can'a rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle verilen 2 maç men ile 26 bin lira para cezalarını oy çokluğuyla onadı.

Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası PFDK, Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci'ye 2 maç men cezası verildiğini açıkladı.

Fenerbaçe'de İrfan Can Kahveci cezalı Fenerbahçeli futbolcu İrfan Can Kahveci, Kasımpaşa mücadelesinde gördüğü sarı kartla önümüzdeki hafta oynanacak olan Alanyaspor maçında cezalı duruma düştü.