Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, Nwakaeme ve Hamsik'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü. Fırtına bu sonuçla puanını 39'a yükselterek zirvedeki yerini ve puan farkını korudu. Adana Demirspor ise 20 puanda kaldı.

TRABZONSPOR 8'DE 8 YAPTI

Ligde namağlup liderliğini sürdüren Trabzonspor, oynadığı son 8 karşılaşmada 8 galibiyet aldı. Bordo-mavili ekip bu süreçte Kayserispor, Göztepe, Fenerbahçe, Rizespor, Beşiktaş, Gaziantep, Fatih Karagümrük ve Adana Demirspor'u mağlup etti.

TRABZONSPOR REKOR KIRDI!

Sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup eden Trabzonspor, 27 maç ile 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekorunu kırmış oldu.

EN UZUN YENİLMEZLİK SERİSİ 29 MAÇ

Trabzonspor’un uzun süreli namağlup serilerinde zirvede 2 efsane teknik direktör yer alıyor. Kulüp tarihinin şampiyon apoletli iki teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı ve Özkan Sümer'in 29 maçlık yenilgisizlik serisi bulunuyor. 1977-78 sezonunda görev yapan Ahmet Suat Özyazıcı ve 1978-79 sezonunda görev alan Özkan Sümer yönetimindeki Trabzonspor, ligde 29 maçlık yenilmezlik serisi yakalamıştı.

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Balotelli'nin ceza alanı hemen dışından sol çaprazdan şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi.

6. dakikada Samet Akaydın ile hava topunda çarpışan Cornelius, başına aldığı darbe sonucu oyuna devam edemeyerek yerini Koita'ya bıraktı.

20. dakikada Abdülkadir Ömür'ün kafa ile indirdiği topu ceza alanı içinde Nwakaeme gelişine kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak üsten auta gitti.

26. dakikada Trabzonspor öne geçti. Sağ taraftan ceza alanı son çizgisine inen Dorukhan Toköz'ün pasında Nwakaeme'nin şutunda top yan direkten döndü. Dönen top ile tekrar buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı bu kez de yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-0

39. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında sağ taraftan Koita'nın şutunda top kaleci Muric'te kaldı.

45+2. dakikada sol taraftan yapılan ortayı Balotelli kafa ile arka taraftaki Svensson'un önüne indirdi. Ancak bu oyuncu kötü bir vuruşla topu üsten auta gönderdi.

45+3. dakikada Akintola'nın soldan ortasında Svensson, topu Balotelli'ye indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda top üsten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı bordo-mavili takımın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

53. dakikada hızlı gelişen Adana Demirspor atağında, ceza yayı üzerinde Balotelli'nin şutunda, top savunmada Berat Özdemir'den döndü.

54. dakikada Trabzonspor, farkı 2'ye yükseltti. Nwakaeme'nin soldan ortasında, savunmanın arkasında topu kontrol eden Hamsik, kaleci Muric'in yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0

68. dakikada Vargas'ın ceza alanı ön çizgisi yakınından şutunda kaleci Uğurcan Çakır, sol tarafına yatarak tehlikeyi önledi.

83. dakikada Vargas'ın sağdan ortasında, Dorukhan Toköz'ün ters vuruşunda Uğurcan Çakır'ın çeldiği top üst direkten döndü. Daha sonra Uğurcan, tekrar tehlikeyi önledi.

Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

FIRTINA'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta ligde Vavacars Fatih Karagümrük ile yaptığı maçın 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.

Bordo-mavililer, Adana Demirspor karşısına Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Denswil, Berat Özdemir, Siopis, Hamsik, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme ve Cornelius 11'ile çıktı.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Trondsen'in yerine sol bekte Denswil, Djaniny'in yokluğunda ise Berat Özdemir forma giydi.

BAKASETAS, YEDEK

Trabzonspor'un Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Yunan futbolcusu Bakasetas, yedek kulübesinde yer aldı. Gaziantepspor ve Vavacars Fatih Karagümrük maçında takımda forma giyemeyen Bakasetas, maç kadrosunda bulunmasına karşın sahaya yedek çıktı.

TARAFTAR İLGİSİ

Trabzonspor taraftarları, maça ilgi gösterdi. Bordo-mavili takımın karşılaşması öncesi kombine kartlarla birlikte 33 bin bilet tükendi. Taraftarlar, maç öncesi Abdullah Avcı'ya da sevgi gösterilerinde bulundu.

Trabzonspor'un rekor haftası Bordo mavili takım galip gelirse yenilmezlik serisini 27 maça çıkarıp kendi rekorunu kıracak. Avcı da 27 maçla kariyerinin en uzun serisine imza atacak

Trabzonspor'dan taraftarlara çağrı: Gelin bizi destekleyin Trabzonspor, Adana Demirspor'u maçı öncesi taraftarlardan destek istedi.