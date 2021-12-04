Milli bilardocu Semih Saygıner, Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'na damga vurdu. 57 yaşındaki sporcu müsabakayı dünya şampiyonu olarak tamamladı.
RAKİBİNİ 50-37'LİK SKORLA DEVİRDİ
Türkiye Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 28 Kasım-4 Aralık tarihlerinde Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda milli sporcu Semih Saygıner Hollanda'lı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 yenerek şampiyonluğa adını yazdırdı.
Federasyondan "Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." açıklaması yapıldı.
BAKAN KASAPOĞLU'NDAN MİLLİ SPORCUYA TEBRİK MESAJI
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da ay-yıldızlı bilardocu Semih Saygıner için tebrik mesajı yayımladı.
Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Mısır'ın Şarm El-Şeyh şehrinde düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda Hollandalı rakibi Dick Jaspers'ı 50-37 mağlup ederek şampiyon olan Semih Saygıner'i kutluyorum. Spor yaşamında elde ettiği başarılara bir yenisini daha ekleyen milli bilardocumuzun 3 Bant Dünya Kupası'nda da şampiyon olması bizleri gururlandırdı. Semih Saygıner'e başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."
Semih Saygıner, Dünya Kupası'nda 3'üncü oldu Milli bilardocu Semih Saygıner, 2018 yılının son Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.
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