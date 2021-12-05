Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Süper Lig’de oynadığı son 6 maçta bir galibiyet alarak zirveden uzaklaşan Fenerbahçe, Rize’yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor. Eleştiri oklarının hedefindeki Vitor Pereira, eksikler sebebiyle bir kere daha rotasyona gidecek. Portekizli hoca oyuncularıyla yaptığı toplantıda, “Aldığımız sonuçlarla herkesi üzdük ama artık önümüze bakmalıyız. Sonuna kadar savaşalım, sonucunu hep birlikte göreceğiz” dedi.



Fenerbahçe, Rizespor maçı hazırlıklarını tamamladı

Sosa göreve

Olumsuz gidişata ve ağır eleştirilere rağmen şampiyonluk inancını koruyan Vitor Pereira, “Mücadele etmeden, rakibin sertliğine aynı şekilde cevap vermeden kazanamazsınız. Biz de artık böyle yapacağız” ifadelerini kullandı. Rize karşısında sağ beki Nazım’a teslim edip, Szalai’yi kulübeden çıkaracak olan Portekizli çalıştırıcı, adalesinde ağrı olan Mert Hakan’ın yerine de ilk on birde Sosa’ya şans verecek.

Hazırlıklar tamam

Fenerbahçe, Rize maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla tamamladı. Sakatlıkları bulunan Altay, Valencia ve Mert Hakan takımdan ayrı çalışırken, taktik ağırlıklı idmanda Pereira özellikle gol vuruşları üzerinde durdu.

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