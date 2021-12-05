Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'de haftaya en yakın rakibinin 10 puan önünde zirvede giren Trabzonspor, sahasında Vincenzo Montella'nın göreve gelmesinin ardından çıkışa geçen Adana Demirspor'u misafir etti. Abdullah Avcı'nın yoluna yenilgisiz devam eden takımı, üç puana sezonun yıldız isimleri Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle ulaşırken, Uğurcan yaptığı kurtarışlarla maça damga vuran isim oldu.

Akintola kaçırdı

Karşılaşmada gol perdesi mücadelenin 26. dakikasında açıldı. Dorukhan'ın pasıyla topla buluşan Nwakaeme'nin şutu direkten dönerken, pozisyonu takip eden Nijeryalı yıldız takımını öne geçirmeyi başardı: 1-0. 40'ta beraberliğe yaklaşan Adana Demirspor'da Sinan'ın pasıyla arka direkte önemli bir şans yakalayan Akintola arka direkte son vuruşu yapamadı.

Demir'e geçit yok

İkinci yarıya Hamsik'in ceza sahasına yaptığı etkili koşularla gole daha yakın taraf olarak başlayan bordo mavililer farkı ikiye çıkartan golü de Slovak yıldızla buldu. İlk golün sahibi Nwakaeme'nin pasıyla topla buluşan dünyaca ünlü yıldız, düzgün bir vuruşla kaleci Muric'i mağlup etti ve takımını rahatlattı: 2-0. Kalan bölümde Adana Demir'in fırsatlarında Uğurcan gole izin vermedi.

Karşılığını alacağız

Sekiz maçlık seriyle kariyer rekoru kıran Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı'yı taraftarlar maç sonu soyunma odasından çağırdı. Tribünler Avcı'ya "Şampiyon' ve 'Trabzon seninle gurur duyuyor' tezahüratlarında bulundu. Destek için taraftara teşekkür eden Avcı da maç sonu "Ciddi takıma karşı iyi bir galibiyet aldık. Henüz hiçbir şey kazanmadık sadece üç puanla haftayı kapattık. Mutluyuz, keyfimiz yerinde. Rekorlar kırılıyormuş, bunlara bakmıyorum. Özel seneler fedakarlık ister. Bunun karşılığını almaya devam edceğiz. Bu şehir, bu çocuklar çok şeyler hak ediyor, umarım bunun karşılığını hep beraber alacağız" dedi.

Trabzonspor tam gaz! Üst üste 8. galibiyet Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, Nwakaeme ve Hamsik'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.

Trabzonspor'un rekor haftası Bordo mavili takım galip gelirse yenilmezlik serisini 27 maça çıkarıp kendi rekorunu kıracak. Avcı da 27 maçla kariyerinin en uzun serisine imza atacak