Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray üç haftalık galibiyet hasretini bitirmek, Altay ise son sıralardan kurtulmak amacındaydı. İki taraf da saldırgan futboluyla üç puana asıldı. Hızlı başlayan mücadelede, Mustafa Denizli’nin öğrencileri, savunmada aksayan sarı kırmızılıların beklerinin arkasına atılan derinlemesine paslarla gole gitmeyi amaçladı. Aslan ise buna karşılık ters toplarla rakibinin dengesini bozmayı planladı.

Çok kaçırdı

G.Saray'da bu sezon yeni bir kronik hastalık hastalık ortaya çıktı: Gol atamama! Galatasaray’ın kadrosunda üç tane çok kaliteli forveti var. Dün bunlardan ikisi Mustafa ve Halil maça ilk on birde başladı, Diagne ise sonradan oyuna girdi. Sarı kırmızılılar mücadelede 23 şut çekti, bunlardan 7 tanesi de kaleyi tuttu. Buna rağmen Cimbom’un skoru ikide kaldı.

Cicaldau’yu aradı

Sezona on bir yeni transferle başlayan Galatasaray dün hasta olduğu için kadroda yer alamayan Cicaldau’yu çok aradı. Özellikle ikinci bölgeden, hücuma geçerken Rumen oyuncunun attığı isabetli pasların eksikliği çok hissedildi. Son anlarda yapılan hatalı tercihler sarı kırmızılıların birçok atağını olgunlaşmadan bitirdiği gibi, Altay’ın kontrataklarına dönüşmesine sebebiyet verdi.

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