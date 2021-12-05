Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'un 4-5 Aralık tarihli 78'inci Olağan Genel Kurulu'nda '2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor' yazılı pankart açıldı. Açılan pankartın ardından Fenerbahçe, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Sarı lacivertli ekibin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda kupanın fotoğrafına yer verilerek, ''Değişmez, yorumlanamaz, tartışmaya açılamaz bir gerçeği 'herkesin anlayacağı şekilde' bir kez daha hatırlatıyoruz: 2010-11 Şampiyonu Fenerbahçe'dir!'' ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübü'nün bu paylaşımı, kısa süre içerisinde sarı lacivertli taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu, on binlerce yorum ve beğeni aldı.

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