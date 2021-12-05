Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın devleri Kim Min-Jae için sıraya girdi. Fenerbahçe'nin sezon başında Çin Süper Ligi ekibi Beijing Guoan'dan transfer ettiği ve savunmada gösterdiği başarılı performans ile hem taraftarların sevgilisi hem de Avrupa'nın gözdesi haline gelen Kim Min-Jae, gözlemcilerin takibinde.

2025'e kadar sözleşmesi bulunan Güney Koreli stoperin takıma kısa sürede uyum sağlaması ve savunmanın kilit isimlerinden biri haline gelmesi, Avrupalı gözlemcilerin dikkatini çekti.

EN AZ 20 MİLYON EURO

Fanatik'in haberine göre; Güney Koreli futbolcu ile başta İtalya'dan Juventus, İngiltere'den Tottenham ve Portekiz'den de Porto olmak üzere birçok kulüp ciddi biçimde ilgileniyor. Ancak Fenerbahçe, Çin'den 3 milyon Euro bonservis bedeliyle aldığı yıldız stoperi kolay kolay bırakmaya niyetli değil. Sarı lacivertlilerin, kapısını çalacak kulüplere kapıyı 20 milyon Euro'dan açacağı konuşuluyor.

CONTE'NİN 5 GÖZDESİNDEN BİRİ

İngiliz TeamTalk, Kim Min-Jae'nin Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte'nin 5 gözdesinden birisi olduğunu yazdı.

Premier Lig'de zirveye çıkmak için 5 kişilik transfer listesi belirleyen Conte'nin Fiorentina'dan Vlahovic, Milan'dan Kessie, M'Gladbach'tan Zakaria, Inter'den Berella ve Fenerbahçe'den Kim Min-Jae'yi ilk sıraya yazdığı ifade edildi.

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