Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir süredir 'hakem' konusunda hem Süper Lig ekiplerinden hem de taraftarlardan tepki topluyor. Tepkilerin yankısı sürerken, yine çok konuşulacak bir atama kararı geldi. Fenerbahçe-Çaykur Rizespor maçında VAR hakemi olarak görev alacağı açıklanan Attila Karaoğlan, 3 günde 3 büyük maçıta görev yapmış olacak

Spor Toto Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe, bu akşam Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Kemal Yılmaz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Sarper Barış Saka olacak.

3 GÜNDE 3 BÜYÜK MAÇ

Bu zorlu maçta VAR'ın başında ise Atilla Karaoğlan yer alacak. Karaoğlan, cuma günü Kasımpaşa-Beşiktaş ve dün Trabzonspor-Adana Demirspor mücadelelerinde yine VAR koltuğunda oturuyordu.

Böylelikle 35 yaşındaki hakem, 3 gün üst üste haftanın kritik karşılaşmalarında 'Video Yardımcı Hakem' görevinde bulunmuş olacak.

Ayrıca Fenerbahçe-Rizespor maçının AVAR'ı Kerem Ersoy da Kasımpaşa-Beşiktaş müsabakasına 1. yardımcı hakem, Trabzonspor-Adana Demirspor mücadelesine de AVAR atanmıştı.

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