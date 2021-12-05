İtalya Serie A’nın 16’ncı haftasında Inter ile Roma karşı karşıya geldi. Inter, deplasmanda Roma’yı 3-0 mağlup ederken Hakan Çalhanoğlu, inanılmaz bir gole imza attı.
MAÇA DAMGA VURDU
Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Inter 15. dakikada korner kazandı. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, meşin yuvarlığı Roma kalecisi Rui Patricio'nun bacakları arasından ağlara gönderdi.
SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU
Bu gol sosyal medyada büyük yankı uyandırırken tüm dünyadan futbolseverler beğenisini dile getiren paylaşımlarda bulundu.
Hakan Çalhanoğlu attı, Inter deplasmanda zorlanmadı İtalya Ligi'nde Inter'in Venezia ile oynadığı maçta milli futblcumuz Hakan Çalhanoğlu ilk golü atarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Inter anlaşmaya yakın! Hakan Çalhanoğlu Lazio’nun yolunu tutuyor Milan’da performansıyla adından söz ettiren ve sezon bitimiyle Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu, burada beklentileri karşılayamadı. İtalyan devinin gözden çıkardığı Çalhanoğlu’nu Lazio'dan transfer etmek istediği Luis Alberto'nun takasında kullanmaya hazırlanıyor.
Hakan Çalhanoğlu devre arasında Inter’den gönderiliyor! Erisen’in boşluğunu doldurulması için Milan’dan transfer edilen Hakan Çalhanoğlu, Inter takımında beklentileri karşılayamadı. Milli futbolcu devre arasında takasta kullanacağı belirtildi.