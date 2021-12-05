Süper Lig’de 15’inci hafta mücadelesinde Kayserispor sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Kayserispor, 9 kişi kaldığı maçta Antalyaspor’u 2-0'lık skorla yendi. Kayserispor'un gollerini Mame Thiam kaydetti.
KAYSERİSPOR 2 KIRMIZI KART GÖRDÜ
11’inci dakikada ceza sahasına koşu yapan Thiam, takipçiliğini konuşturdu. 17'de ise penaltıdan skoru 2-0'a yükseltti. 34'te Kayserispor'dan Gavrovic kızardı. 58'de ise Kolovetsios atıldı.
3 PUANI ALMAYI BİLDİLER
9 kişi kalan Kayserispor, son yarım saat savunma yapmadı. Hikmet Karaman öğrencilerine, "Yaslanmayın, ileri çıkın" diyerek cesaret verdi. Karaman'ın oynattığı açık futbol futbolseverlerden alkış topladı.
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