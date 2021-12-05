Türkiye Gazetesi

Çaykur Rizespor evindek konuk eden Fenerbahçe, maçı 4-0 önde tamamladı. Sarı-lacivertlilerin ilk golünü Berisha attı. Diğer 3 gol ise oyuna ikinci yarı giren Serdar Dursun'dan geldi.

Maçın 62. dakikasında Berisha'nın yerine oyuna dahil olan Serdar, 8 dakika sonra ağları havalandırarak skoru 2-0'a getirdi. Milli oyuncu, 79. dakikada yine sahneye çıktı ve kendisinin ikinci, takımının ise 3. golüne imza attı.

Serdar Dursun, 90. dakikada bir kez daha ağları sarstı ve sonradan oyuna girdiği karşılaşmada hat-trick yaptı. Milli futbolcu, bu sezon Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkardı.

4 YIL SONRA İLK

Serdar Dursun, Roberto Soldado'nun ardından sarı-lacivertli formayla ligde hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. İspanyol futbolcu, 2017 Kasım'da Sivasspor ile yapılan müsabakada 3 kez fileleri sarsmıştı.

FENERBAHÇE İKİNCİLİĞE OTURDU

Sarı-lacivertliler 3 puanı alarak, Atakaş Hatayspor ve maç eksiği bulunan İttifak Holding Konyaspor'u geçti böylelikle ikinci sıraya yerleşti. Fenerbahçe'nin lider Trabzonspor ile puan farkı da 12'ye indi. 39 puanı bulunan bordo-mavililer liderliğini koruyor.

Fenerbahçe haftaya Gaziantep FK ile karşılaşacak.

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