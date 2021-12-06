Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Bir Fenerbahçe düşünün, yıllardır şampiyonluğa hasret, her sezon hüsranlarda bereket, yarım kalan işi bitirmek için geri dönen hocasının yarını karanlık. Rakip, son 6 maçta 3 galibiyet almasına rağmen ligin son sırasındaki Rizespor. Ev sahibi için kağıt üzerinde kolay, gerçekte her iki taraf için zor maç. Fenerbahçe yine rotasyonlu, yine üçlü. Çok hızlı başladılar. Önce Fenerbahçe kaçırdı, hemen ardından Rize.

Rossi & Berisha AŞ

Gustavo sakatlıktan oyununa hız katarak dönmüştü. Topa sürat, oyuna akıl katan Fenerbahçe, üstüne bir de kazanma arzusunu ekleyince keyifli hücum organizasyonları izledik. 13'te Berisha'nın golüyle sevindi tribünler: 1-0. Alman oyuncu ligdeki ikinci golünü yine Rossi'nin asistiyle kaydediyordu. Akın akın gelen Fenerbahçe'ye Gökhan Akkan set çekti uzun süre. Ama duracak gibi değildi sarı lacivertliler ve beklenen oldu.

Serdar Dursun durmadı!

Berisha'nın yerine oyuna giren Serdar Dursun, selefinin bıraktığı yerden devam etti. Hem de fazlasıyla. 70'te Szalai hücuma verdiği mükemmel destekte topu ceza sahasına çevirirken Serdar doğru yerde dokunuşu yaptı: 2-0. 71'de Rossi'nin gol sevinci ofsayt kararıyla kesilse de 79'da Serdar, Sosa'nın çaldığı topu mükemmel bir vuruşla adrese yolladı: 3-0. Szalai'nin son dakika pasında Serdar hat-trick yaparken, Fenerbahçe sezonun en farklı galibiyetini aldı: 4-0.

20 DAKİKADA 3 GOL

Zaman zaman eleştiri alıyordu Serdar Dursun... Forvetin 1 numarası olmadığı konuşuluyordu. Fakat dün öyle bir patlama yaptı ki F.Bahçe tarihine geçti. Serdar Dursun 20 dakika içinde (70., 79. ve 90) topu ağlarla üç defa buluşturdu. Futbolcu sarı lacivertli kulübün tarihinde en hızlı hat-trick yapan isim olarak kayıtlara geçti.

Ben artık hazırım

Maçı değerlendiren Serdar, "İlk 11 oynamayı bekliyordum. Oyuna girdim, katkı sağladığım için mutluyum. Türkiye'ye geldim sakatlandım, az maç oynadım. Artık hazırım. İnşallah bundan sonra Fenerbahçe'ye her maçta katkı sağlayacağım" derken, "Çok önemli bir maçtı bizim için çünkü artık bir seri yakalamamız lazımdı" sözlerini kullandı.

TAKIM OYUNU OYNADIK

Futbolu ve asistleriyle parmak ısırtan F.Bahçe'nin stoperi Szalai, "Takım olarak oynadık, en önemlisi de buydu. Gösterdiğimiz performanstan dolayı gurur duyabiliriz" derken, "Çalıştırıcımız bizlerden doğru anlarda hücuma çıkarak ofansa katkı vermemizi istiyor" dedi.

HAMZA HAMZAOĞLU: Fenerbahçe hak etti

Ç. Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, F.Bahçe’yi tebrik ederek, "Hak ettikleri galibiyet aldılar. Bizden üstün oynadılar, hücum yapmamıza engel oldular. Savunmada açıklar verdik ve farklı şekilde mağlup olduk. F.Bahçe bizim rakibimiz değil" dedi.

BERKE YÖNETİME TEŞEKKÜR ETTİ

F.Bahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer, "Kaybedince bütün haftam zehir oluyor. Gol yemediğim için mutluyum. Türk kaleciler bu kulübün bir geleneği. Yönetimimize teşekkür ediyorum. Fırsat buldukça onları gururlandırmaya devam edeceğiz" açıklaması yaptı.

KANARYA KANATLANDI

F.Bahçe dün Kadıköy'de sezonun en iyi futbolunu oynadı, bu sezon ilk defa üç ve üzeri gol attı. İşte Sarı Kanarya'da öne çıkanlar...

> Son beş resmî maçta ilk defa on bir çıkan Szalai, 'benim yerim kulübe değil' dedi...

> Diego Rossi dün beş asiste yükseldi. Bir asist iki kilit pasla parıldadı...

> Crespo hem dayanıklı hem de teknik futboluyla parmak ısırttı...

> Berisha ikinci golünü attı, moral depoladı...

> Mesut gol atamasa da eski günlerinden esintiler sundu...

> Ferdi dün sağ kanatta, 'her yerin hakkını veririm' dercesine başarılıydı...

> Geri dönen Gusvato takıma belirgin bir güç ve dinamizm kattı...

> Ve tabi ki Serdar Dursun... 'Bu takımın bir numaralı golcüsü benim' dedi...

> Son altı maçta bir galibiyet alabilen Fener dün kendine geldi, maç fazlasıyla da olsa ikinci sıraya yükseldi.

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