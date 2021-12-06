Türkiye Gazetesi

Euroleague'in 13'üncü haftasında temsilcimiz Anadolu Efes, İspanyol kulübü Barcelona'yı ağırladı. Nefesleri kesen karşılaşmanın normal süresi eşitlikle tamamlanınca uzatmalara gidildi ve konuk ekip Barcelona mücadeleden 95-93 galip ayrıldı.

ERGİN ATAMAN İHRAÇ EDİLDİ

Karşılaşmada Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman iki teknik faul ile ihraç edilirken, takımın yıldız ismi Shane Larkin ise 5 faul ile oyun dışı kaldı. Hakemlerin maç içerisindeki kararlarına tepki gösteren Anadolu Efes, hakemlerin yönetiminin beklenilen düzeyde olmadığını ifade ederek karşılaşmalarda daha az hakem hatası olması temennisinde bulundu.

Lacivert beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, oynadıkları bütün maçlarda fair play içerisinde sonuna kadar mücadele ederek kazanmayı amaçladıkları vurgulandı. Gururla yer aldıkları THY Avrupa Ligi ve ING Basketbol Süper Ligi'nde aynı mücadeleyi sahaya yansıtmak için çalıştıkları aktarıldı.

Başantrenör Ergin Ataman iki teknik faul sonrası ihraç edildi

"DAHA AZ HAKEM HATASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZDİR"

Resmi kanallarından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Anadolu Efes, "Daha iyi oynayanın kazandığı bir maçı oynamak en büyük arzumuzdur. Maalesef, geçtiğimiz gün oynadığımız maçta olduğu gibi, çok belirgin hatalar sahadaki mücadelenin önüne geçtiği zaman da gerçekten üzülüyoruz. Her galibiyetin çok değerli olduğu Avrupa’nın en iyi liginde 2020-2021 sezonu finalistlerinin maçındaki hakem yönetimi maalesef beklenildiği düzeyde gerçekleşememiştir. Maçın sonunda çalınan yanlış düdükler iki takımın da nefesleri kesen mücadelesinin önüne geçmiştir. Her takımın sonuna kadar fair play içerisinde mücadele ettiği maçlarda daha az hakem hatası olması en büyük dileğimizdir" ifadelerine yer verdi.

Anadolu Efes, Barcelona'ya uzatmalarda mağlup oldu THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Barcelona'yı sahasında ağırlayan Anadolu Efes, rakibine uzatmalarda mağlup oldu.

Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu Avrupa'da 89-84 mağlup etti Avrupa'da Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'i ağırladı. Maçı, konuk ekip kazandı.