Türkiye Gazetesi

Süper Lig’deki başarılı performansıyla dikkat çeken Trabzonspor, ara dönemin ilk transferini yaptı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Jean Evrard Kouassi ile prensip anlaşmasına vardıklarını ve hafta içinde Türkiye'ye geleceğini açıklamıştı.

UÇAKTAN KARE PAYLAŞTI

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı ve şehre davet ettiği Jean Evrard Kouassi yola çıktı. 27 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından, uçakta bulunduğu fotoğrafını paylaştı.

İKİ AYAĞINIDA ETKİLİ KULLANIYOR

2015'ten beri Çin'de forma giyen Fildişili futbolcu, adeta hücum jokeri. İki kanat ve forvette oynayabiliyor. İki ayağını da çok etkili kullanıyor.

PARA ÖDENMEYECEK

Fildişili yıldızın Wuhan Zall'la mukavelesi bu ay bitiyor. Trabzonspor, Kouassi için bonservis bedeli ödemeyecek.

Trabzonspor pankart açtı, Fenerbahçe cevap verdi Dün gerçekleştirilen Trabzonspor'un 78. Olağan Genel Kurulu'nda '2010-2011 sezonu şampiyonu Trabzonspor' yazılı pankart açılması sonrası Fenerbahçe'den konu ile ilgili ses getiren bir paylaşım geldi.

Trabzonspor, Adana Demirspor'u da devirdi Yedi maçlık seri yakalayan ve önüne geleni deviren bordo mavililer, Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle sonuca giderken, tutanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlar yaptı

Trabzonspor tam gaz! Üst üste 8. galibiyet Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde lider Trabzonspor, evinde Adana Demirspor'u konuk etti. Bordo-mavililer, Nwakaeme ve Hamsik'in golleriyle mücadeleden 2-0 galip ayrılarak namağlup liderliğini sürdürdü.