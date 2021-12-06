Türkiye Gazetesi

Evinde Rizespor’u 4-0 mağlup eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Frankfurt maçına hazırlıklarına ara vermeden başladı. Konyaspor maçından sonra koltuk değnekleriyle yürüyen Enner Valencia, hızlı bir dönüş yaptı.

DERBİYE YETİŞEBİLİR

Sakatlığı atlatan Enner Valencia, topla çalışma yaptı. Valencia'nın fit görüntüsü ve isteği teknik ekibin yüzünü güldürdü. Tecrübeli golcünün Beşiktaş derbisine yetişeceği belirtildi.

EKSİKLER KAPANIYOR

Altay Bayındır, takımdan ayrı özel program dahilinde çalışırken; Enner Valencia sahada topla çalışmalara başladı. Mert Hakan Yandaş ise günü tedavi programıyla tamamladı. Altay ve Mert'in de dönüşüyle Fenerbahçe tam kadro olacak.

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