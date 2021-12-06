Türkiye Gazetesi

BBC'nin her yıl aralık ayında spor dünyasındaki başarıları kutlamak için düzenlediği törende adaylar belli oldu. Dün akşam adaylar açıklandı ve "Dünyada Yılın Spor Yıldızı" kategorisinde en çok dikkat çeken isimler Hollandalı Formula 1 pilotu Max Verstappen ve Sırp tenisçi Novak Djokovic oldu.

Geçen sene 'yılın sporcusu' ödülünü kazanan İngiliz pilot Lewis Hamilton'ın şu anda ana rakibi olan ve son yarışa eşit puanla girdiği Verstappen'in ödüle aday gösterilmesi ilgi çekti.

PUANLAR EŞİTLENDİ

Sezonun sondan bir önceki ayağı olan Suudi Arabistan Grand Prix'inde yarışın başından itibaren sık sık tekerlek tekerleğe mücadeleye giren Lewis Hamilton ve Max Verstappen arasında yaşanan ilginç anlar GP'nin sonuna kadar devam etmiş, yarışın 37'nci turunda Verstappen en önde giderken Hollandalı pilot, Verstappen'e arkadan çarpmıştı.

Bu çarpışmanın ardından Verstappen, Hamilton'a yol vermek zorunda kalmış ve olaylı akşamın galibi Lewis Hamilton olmuştu. Bu sonuçla birlikte son yarışa Lewis Hamilton ve Max Verstappen 369.5 puanla eşit girdi. Sezonun final yarışı Abu Dabi'de gerçekleşecek.

Suudi Arabistan GP, Hamilton ve Verstappen'in tekerlek tekerleğe süren şampiyonluk mücadelesinin finalden önceki son ayağı oldu

DİĞER ADAY NOVAK DJOKOVİC

Ayrıca tenisin bir numarası olan ve kariyerinde toplam 20 grand slam şampiyonluğu olan Sırp Novak Djokovic de listede yer alıyor.

BBC'nin 'Dünyada yılın spor yıldızı' ödülü adayları şöyle;

Saul ‘Canelo’ Alvarez (Meksika, boks)

Rachael Blackmore (İrlanda, Jokey)

Tom Brady (Amerika, Amerikan futbolu)

Novak Djokovic (Sırbistan, teniz)

Elaine Thompson-Herah (Jamaika, atlet)

Max Verstappen (Hollanda, Formula 1)