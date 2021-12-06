Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda yarın oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi basın toplantısı düzenleyerek, önemli açıklamalarda bulundu. Yalçın Şampiyonlar Ligi'nin kendilerine tecrübe kattığını söyleyerek, "Sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar, farklı farklı kadrolarla oynadığımız maçlar bizi sıkıntılı bir sürece attı" dedi.

"EN AZ BERABERLİK YA DA BİR GALİBİYET PLANLIYORUZ

Sergen Yalçın, UEFA Şampiyonlar Ligi C grubunda yarın oynayacakları Borussia Dortmund maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında Almanya'dan en az beraberlik ya da bir galibiyet almayı planladıklarını belirtti.

Yalçın, şampiyonlar ligine Türkiye takımlarının ne zaman direkt gideceğini bilemeyeceğini bunun puan durumuyla ilgili olduğunu belirterek, "Ciddi sorunlar yaşasakta önemli dersler çıkardık. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en önemli husus, tecrübedir." diye konuştu.

Genel bir Şampiyonlar Ligi değerlendirmesi de yapan Yalçın, "İyi olacağını düşündüğümüz bir turnuvaya katıldık. Bu seviyenin en üst turnuvası. Bizim için çok sağlıklı geçmedi. Farklı düşüncelerimiz vardı, bundan daha iyisini yapabilirdik diye düşünüyorduk. Sakatlıklar, yaşadığımız sorunlar, farklı farklı kadrolarla oynadığımız maçlar bizi sıkıntılı bir sürece attı." ifadelerini kullandı.

"SAKATLIKLAR PLANIMIZI BOZDU"

Geçen sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, "Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı bozdu." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Can Bozdoğan da Dortmund'un zor bir takım olduğunu belirterek, "Dortmund karşısında agresif oynamalıyız. İyi bir oyun oynayabiliriz." dedi.

BEŞİKTAŞ, DORTMUND MAÇINA HAZIR

Beşiktaş takımı Signal Iduna'da gerçekleştirdiği son antrenmanla Dortmund maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın 15 dakikası basına açıldı.

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