Türkiye Gazetesi

Milli yelkenci Umut Eyriparmak, 2021 Laser Radial Erkekler Dünya Şampiyonası'nda 12 yarış sonunda elde ettiği 29 net puanla dördüncü sırada yer aldı.

ECEM GÜZEL 32. OLDU

Türkiye Yelken Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Galatasaray Kulübü Yelken Şubesi sporcusu Umut Eyriparmak, 12 yarış sonunda elde ettiği 29 net puanla dördüncü sırada yer aldı.

2021 Laser Radial Kadınlar Dünya Şampiyonası'nda ise milli sporcu Ecem Güzel, 11 yarış sonunda 248 net puanla organizasyonu 32. sırada tamamladı.

Semih Saygıner Dünya şampiyonu oldu! Mısır'da düzenlenen 3 Bant Dünya Kupası'nda mücadele eden milli sporcu Semih Saygıner, dünya şampiyonluğunu elde etti.

Millilerden tarihi başarı: Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya Dünya Karate Şampiyonası'nda mücadele eden sporcularımız dünya üçüncüsü oldu. Böylelikle Türkiye; bu kategoride tarihindeki ilk madalyayı elde etmiş oldu.