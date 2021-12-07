Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Borussia Dortmund maçına yönelik bir basın toplantısı yapan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyuncular sık maç yapmaktan yoruluyor. Her futbolcuyu belli bölümlerde kullandığımız için yarın (bugün) daha dinç 5-6 farklı oyuncuyla başlamayı düşünüyorum. Onları dinlendirmeye çalışıyoruz. Dortmund karşısında puan veya puanlar almak istiyoruz. Önceki maçlar iyi değildi. Bu ligi puansız kapatmak istemiyoruz" şeklinde konuştu

SAKATLIKLARDAN ÇEKTİK

"Sezon bittiğinde geniş bir kadro kurduk. Her kulvarda mücadele edebiliriz diye düşünürken, fazla sayıda yaşadığımız sakatlıklar planlarımızı, antrenmanlarımızı bozdu" diyen Sergen Hoca, "Bu oyunun içinde her zaman sakatlıklar, sıkıntılar önümüze çıkıyor. Bunları lehimize çevirmek için mücadele ediyoruz. Şampiyonlar Ligi'nin bize kattığı en büyük şey tecrübe oldu. Oyuncularla birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.



Beşiktaş son çalışmasını dün akşam yaparak maç saatini beklemeye başladı

KARTAL PRESTİJ İÇİN

Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı beş maçı da kaybederek büyük hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, bu akşam Avrupa’ya veda maçına çıkıyor. Grubu puansız kapatmak istemeyen siyah beyazlıların Avrupa Ligi iddiası da bulunmuyor. Borussia Dortmund’un da ilk iki şansı, Sporting Lizbon’a 3-1 kaybettiği maçın ardından kalmamıştı.

Beşiktaş yokları oynuyor Çıkış maçı olarak gözüken Kasımpaşa karşılaşmasında sahadan beraberlikle ayrılan Beşiktaş yokları oynuyor.

UEFA'dan Beşiktaş'a sevindiren haber: Koşullu ceza kaldırıldı Beşiktaş'ın finansal ihlal yapmadığını ispatlamasının ardından UEFA, siyah-beyazlı kulübe uygulayacağı koşullu cezayı kaldırdı.