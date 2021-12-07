Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Yıllarca “Azizsilin”le kendine gelen Fenerbahçeli futbolcuların yeni ilacı “Koçsilin” oldu! Geldiği günden beri performansıyla eleştiri oklarının hedefinde yer alan Mesut Özil, Başkan Ali Koç’un “Ticari işleri bırakıp sahaya odaklan” uyarısıyla toparlanmaya başladı. Galatasaray derbisinde attığı golle alkış alan dünya yıldızı, Rize maçında da takımın en iyilerinden biri olmayı başardı. Form grafiği her geçen gün yükselen Mesut’a “Koçsilin” iyi gelmiş görünüyor. Kaptan artık dümende olduğunun farkında ve sorumluluk almaya başladı.

ÖNCELİK FENERBAHÇE

Bu sezon ligde Sivas karşılaşmasının ardından en çok ikili mücadele kazandığı (9-5) maçı oynayan Mesut Özil, koşu mesafelerinde de 10,4 kilometreyle takımın en çok mesafe kateden dördüncü ismi olarak dikkat çekti. İstatistiklerin dışında arzusu ve çabası da gözle görünür şekilde artan Mesut’un bu çıkışında Koç’un uyarısı kadar Vitor Pereira’yla kurduğu yeni ilişkinin de etkisi var. Başkan’ın Mesut gibi Pereira’yı da uyardığı konuşmanın ardından her iki taraf da önceliklerinin Fenerbahçe olduğu gerçeğini hatırlayıp, egolarından vazgeçti. Pereira, Mesut’a özgürlük verdi; Özil, Hoca’sına performansıyla teşekkür etti.



Fenerbahçe, E. Frankfurt hazırlıklarına başladı. Rize’ye karşı ilk on birde çıkanların yenilemeyle yetindiği idmanda diğer oyuncular dar alanda çift kale maç yaptı.

FENER'İN LİG GOLCÜSÜ

Rize maçında yaptığı hat-trick ile dikkatleri üzerine çeken Serdar Dursun, Fenerbahçe’de Valencia’nın ardından Mesut’la beraber en çok gol atan golcü durumuna geldi. Avrupa kadrosunda yer almayan 30 yaşındaki Serdar, 3’ü ilk 11’de olmak üzere çıktığı 10 maçta 430 dakika süre alırken, 5 defa ağları havalandırarak 0,50’lik ortalama yakaladı. Aynı sayıda golü olan Mesut bu rakama 16 maçtaki 945 dakikada ulaştı. Valencia ise 14 maçta 838 dakikalık performansına 7 gol sığdırdı.

HERKES ONUN PEŞİNDE

Vitor Pereira’nın joker olarak kullandığı Ferdi Kadıoğlu değerini de katlıyor. Fenerbahçe, Avrupa’dan çok sayıda kulübün takip ettiği genç yıldızı elinden kaçırmamak için sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürüyor. Sarı lacivertliler, 30 Haziran 2022’de boşa çıkacak olan Ferdi’yle pazarlıklara devam ediyor. F.Bahçe gibi Türkiye de Ferdi için devrede. Millî takım tercihini Türkiye’den yana yapan Ferdi’nin bu durumu resmiyete dökmesi için geri sayım sürüyor. Ferdi ay yıldızlı formayı giymesiyle Türk statüsünde olacak.

SZALAI CHELSEA'DE

Macaristan Millî Takım çalıştırıcısı Marco Rossi, F.Bahçe'nin stoperi Attila Szalai'nin Chelsea'ye transferi için, "İspanya'daki önemli takımlar onu takip etti ama görünüşe göre Chelsea'ye transferi bitti, anlaşma tamamlandı" dedi. Ulaştığımız kulüp kaynakları ise iddianın doğru olmadığını söyledi.

Rıdvan Dilmen’den dikkat çeken Mesut Özil-Pereira yorumu Fenerbahçe evinde Çaykur Rizespor’u 4-0 mağlup etti. Maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, önemli değerlendirmelerde bulundu. Maçta Mesut Özil’in yerine Arda Güler’in oyuna dahil olmasını jest olarak yorumlayan Dilmen, , "Hemen hemen ilk kez Mesut Özil ile Pereira'nın mutlu bir şekilde maçı bitirdiklerini gördüm." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Mesut’la yenilmiyor Özil, mesut ediyor. Performansı tartışılsa da, yıldız oyuncu gol atar ya da asist yaparsa Fenerbahçe’nin bileği bükülmüyor.