Türkiye Gazetesi

Galatasaray ile Fenerbahçe kulüplerinin kadın futbol takımları ilk kez NEF Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Türk sporuna damga vuran ve "zıt kardeşler" olarak adlandırılan iki ezeli rakip, bu yıl kurdukları kadın futbol takımlarını, kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak adına sahaya sürdü.

İKİNCİ MAÇ ÜLKER STADI'NDAN

Kadın futbolunun ilk derbisinde iki takımın oyuncuları, üzeninde "Kadına şiddete son diyoruz" ifadesinin bulunduğu pankartlarla sahaya çıktı. Maç öncesinde saha içinde karışık olarak basın mensuplarına poz veren Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolcular, daha sonra tribünleri gezerek sarı-kırmızılı taraftarları selamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ile Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerinin yöneticileri de maçı statta izledi.

Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

BAKAN YANIK'TAN GALATASARAY VE FENERBAHÇE YÖNETİCİLERİNE TEŞEKKÜR

Bakan Yanık, Nef Stadı'nda Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımları arasında oynanacak Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Dostluk Maçı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün son derece anlamlı, güzel bir organizasyon için bir arada olduklarını söyledi.

Yanık, "Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık kampanyasının bir parçası olarak bugün kadın futbolcularımız dostluk maçı yapacaklar. Biz de büyük zevkle, büyük bir memnuniyetle bu maçı izlemeye geldik. Bugün bu çalışmaya destek veren arkadaşlarımızla bir arada maçı izleyeceğiz. Ben hem Galatasaray hem Fenerbahçe futbol kulübümüze, çok kıymetli başkanlarına, bu çalışmayı hayata geçiren, emeği geçen kim varsa hepsine ve tabii ki öncelikli olarak da futbolcularımıza çok çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Heyecanla maçı izlemeyi beklediğini vurgulayan Bakan Yanık, "Bu her ne kadar bir farkındalık çalışmasıysa da aslında bir tarafında da genel olarak sporda ama özellikle futbolda hem dilin daha zarif, daha nezih tutulması, kadına yönelik şiddet ya da birtakım cinsiyetçi ifadelerden kurtulacak bir dilin geliştirilmesi noktasında da çok önemli olacağını düşünüyorum. Bugün bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere de çok çok teşekkür ediyorum.'' ifadelerini kullandı.

BAKAN YANIK: BİR REKABETİN DEĞİL BİR DAYANIŞMANIN MAÇI

Basının, kadına yönelik şiddet konusunda, çocuklarla ilgili yaptıkları her çalışmada kendilerinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Yanık, sözlerini şöyle tamamladı:

''Hem mesajlarımızın ulaştırılması hem mesajların bize ulaşması bakımından kamuoyuyla aramızda iletişim kuran bağ olarak sizlerin katkısı, sizlerin yardımı yadsınamaz. Tekrar maçımızın hayırlı olmasını ve güzel, dostça, fair play çerçevesinde geçmesini ümit ediyorum ve öyle olacağından hiç kuşkum yok. Bugün bir rekabetin değil, bir dayanışmanın maçını izleyeceğiz. Ezeli iki rakip birlikte bir amaç için oynamış olacaklar. Bugün Fenerbahçeliler Galatasaraylı, Galatasaraylılar Fenerbahçeli olacak belki ve böylece güzel bir dostluk maçı olacak."

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