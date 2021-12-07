Türkiye Gazetesi

Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda gururlandıran bir haber geldi. Şampiyonada, 55 kiloda yarışan milli sporcu Muammer Şahin, dünya üçüncüsü oldu.

ŞAZİYE ERDOĞAN YARIN PODYUMA ÇIKACAK

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda 55 kiloda A Grubunda 9 sporcu madalya için mücadele etti.

Milli sporcu Muammer Şahin koparmada ilk hakkında 110, ikinci hakkında 113 ve son hakkında 116 kiloda başarılı kaldırışlar yaparak madalyaya uzandı. Milli sporcu silkmede ise 127 kilo toplamda da 243 kiloluk derece elde etti.

Şampiyonada yarın, kadınlar 45 kiloda Şaziye Erdoğan podyuma çıkacak.

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