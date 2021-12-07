Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği'nin, Spor Toto Süper Lig'den 5 futbol kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildiği öğrenildi. PFDK'ye sevk edilen söz konusu kulüplerin; Galatasaray, Trabzonspor, Kayserispor, Hatayspor ve Konyaspor olduğu bildirildi.

KULÜPLERİN PFDK'YE SEVK EDİLME GEREKÇELERİ

TFF'den yapılan açıklamada, ligde Trabzonspor ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşmada usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle bordo-mavililerin disipline gönderildiği belirtildi.

Galatasaray'ın, Altay müsabakasında talimatlara aykırı hareket ve saha olayları sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Yukatel Kayserispor'un da Fraport TAV Antalyaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat ile saha olayları nedeniyle disipline yollandığı vurgulandı.

Atakaş Hatayspor'un, Medipol Başakşehir maçında çirkin ve kötü tezahürat, İttifak Holding Konyaspor'un ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinde saha olayları gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

Bursaspor PFDK’ya sevk edildi Bursaspor Kulübü, Denizlispor maçındaki saha olayları sebebiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

Şahan Gökbakar'dan PFDK'ya tepki: Bir de ağaca bağlayıp kırbaçlayın Galatasaray, dün akşam evinde ağırladığı Marsilya'yı 4-2 mağlup etti. Karşılaşma esnasında bir grup taraftarın sahaya yabancı madde attığı anlara değinen Şakan Gökbakar, "Bunları men edin kardeşim, bu nasıl bir cahilliktir?" ifadelerini kullanırken, PFDK'nın Galatasaray kararına da tepki gösterdi.

Burak Elmas ve Fatih Terim PFDK'ya sevk edildi: Ağır ceza yolda Fatih Terim'e hakaretten 3-7, tedbire uymamaktan (soyunma odasına girmesi) 4-12, kırmızı karttan 1 olmak üzere minimum 8 maç ceza yolda. Elmas da hak mahrumiyeti cezası alacak