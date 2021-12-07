Türkiye Gazetesi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in bel fıtığı sebebiyle akşam vakti hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti. Terim'in fıtıktan değil, mide bağırsak sistemiyle ilgili yaşadığı problem yüzünden hastanelik olduğu açıklandı. Ayrıca evine gönderildiği belirtildi.

Sağlık durumuna ilişkin ise henüz bir açıklama gelmedi. Teknik adamın durumu hakkında yarın sabah gerekli istişareler yapıldıktan sonra karar verileceği ifade edildi.

Öte yandan, Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için yarın Roma'ya gidecek. Terim'in oyuncularına eşlik edip etmeceği bilinmiyor.

Fatih Terim hastaneye kaldırıldı Teknik direktörü Fatih Terim, fıtık ağrıları sebebiyle hastanelik oldu.

Fatih Terim'den takıma Avrupa motivasyonu: Ligi unutun Son 4 maçında galip gelemeyen ve liderin 16 puan gerisine düşen Galatasaray'da hoca Fatih Terim, "Tamamen Lazio maçını düşünün. Sizden liderlik bekliyorum" dedi.

Fatih Terim kalan 5 maçın önemini vurguladı Galatasaray’ın hocası Fatih Terim “İlk yarı sonuna kadar oynayacağımız maçlar kararlarımızda belirleyici olacak. Gönülsüz olanlarla yolumuzu ayıracağız” dedi.