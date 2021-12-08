Türkiye Gazetesi

Ligde 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, bu sezon tarihî yenilmezlik rekoruna da yaklaştı. Abdullah Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo mavililer, 26 sezonluk yenilmezlik serisini Adana Demirspor’u 2-0 yenerek geride bıraktı. Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 12, 1995-96 sezonunda 14 maç olmak üzere art arda 26 maçlık yenilmezlik serisini geçerek gözünü tarihî rekora dikti. Trabzonspor’un bu rekoru kırmak için önünde üç kritik karşılaşma var.

48 sezonun serisi

Trabzonspor, 1977-78 sezonunda son 4 maçtan galibiyle ayrılarak sezonu tamamladıktan sonra şampiyon olduğu 1978-1979 sezonunda 25 maç arka arkaya kaybetmeyerek toplamda 29 maçla kulüp tarihinin yenilmezlik rekorunu kırmıştı. Trabzonspor, ligde hafta sonu deplasmanda Antalyaspor ve 17. haftadaki Hatayspor maçlarında yenilmezse bu rekorunu yakalamış olacak. Abdullah Avcı’nın talebeleri 18. hafta maçında İzmir’deki Altay maçından da puanla dönerse Trabzonspor, 48 sezondur mücadele ettiği ligdeki en uzun yenilmezlik rekorunu kıracak.

KOUASSI İMZAYA GELDİ

Trabzonspor'un kadrosuna kattığı Fildişi Sahilli oyuncu Jean Evrard Kouassi dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Çin Süper Lig ekibi Wuhan Zall'den transfer edilen 27 yaşındaki futbolcu gece geç saatlerde Trabzon'a geçti. Bonservis bedeli ödenmeyen ve 3,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan Kouassi yıllık 700 bin avro kazanacak.

Avrupa'nın istediği Kouassi Trabzonspor'u seçti Gervinho’nun “Hiç düşünme gel. Burada aile ortamı var. Paranı günü gününe alırsın” dediği sol kanat Evrard Kouassi, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi cazibesiyle Trabzonspor'un teklifini kabul etti.

Trabzonspor, Adana Demirspor'u da devirdi Yedi maçlık seri yakalayan ve önüne geleni deviren bordo mavililer, Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle sonuca giderken, tutanın ne kadar önemli olduğunu da gösterdi. Uğurcan Çakır, kritik kurtarışlar yaptı