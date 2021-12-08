Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının dostluk maçı sonrası F.Bahçeli Başkan Vekili Erol Bilecik'in kadın futbolcularına soyunma odasında yaptığı konuşma sarı kırmızılı camiadan büyük tepki aldı. 'Kadına şiddete son' temalı anlamlı karşılaşmayı 7-0 kazandıktan sonra oyuncuları tebrik eden Bilecik sosyal medyaya düşen videoda, "Acımasız davrandık. Müthiş bir oyun oldu. Bizi gururlandırdınız. İşin güzel tarafı biz Galatasaray'a "Cincon'a" 6 Kasım'da 6 tane atmıştık, siz 7 Aralık'ta 7 tane attınız" ifadelerini kullandı. Sarı lacivertli oyuncuların bu sözleri coşkuyla alkışladığı görüldü.

YÖNETİM NİYE SESSİZ

Bu görüntüler G.Saray taraftarlarını âdeta çılgına döndürdü. Twitter'da #KadınaŞiddeteSon hastag'i bir anda TT oldu. Taraftarlar, "Ülkenin geleceğinin, dostluğunun önündeki en büyük engel bu ve bunun gibiler. Utandım gerçekten... Bu ülkede dostluk ile uzaktan yakından alakası olmayan tek kulüp Fenerbahçe'dir... Şu rezilliğe bakın, iğrenç..." şeklinde mesajlar paylaşırken sessiz kalan yönetimi de eleştirerek Başkan Burak Elmas'ı göreve davet etti. Bu arada Bilecik sosyal medyadan, "Rakibimize karşı bir maksadım yoktu. Bir dil sürçmesiydi" paylaşımı yaptı.

TARİHİ DERBİ FENER'İN

Galatasaray ile Fenerbahçe kadın futbol takımlarının tarihte ilk defa karşı karşıya geldiği ve, 'Kadına şiddete son' sloganıyla Nef Stadı'nda oynanan dostluk maçını, sarı-lacivertliler 7-0 kazandı. F.Bahçe'nin golleri Fishley (3), Fatma Kara (pen.), Berdan Bozkurt, Cordner, Setenay imzalıydı. Karşılaşmayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de izledi. Takımlar arasındaki ikinci maç, 2022 yılında belirlenecek bir günde Ülker Stadı'nda yapılacak.

İDDİALAR KABUL EDİLEMEZ

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas’ın geçen hafta TFF ziyareti sonrası yaptığı açıklamalara TFF Başkanı Nihat Özdemir yeni cevap verdi. Özeti şöyle; Federasyon’umuz için yapılan gruplaşma, birbirinin altını oyma gibi yakışıksız iddiaları kabul etmemiz mümkün değildir. Sayın Elmas iddialarını, dayanakları ile birlikte isim isim açıklamalıdır. Polemik üretip manipülasyon yapmamalıdır.

TERİM KORKUTTU

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yaşadığı mide ve bağırsak problemleri sebebiyle hastaneye kaldırıldı. Çeşitli kontrol ve testleri yapılan Hoca, iki saatlik özel izinle takımın idmanına katılırken, sonrasında yeniden hastaneye döndü ve müşahede altına alındı. Gece evine gönderilen Terim'in rahatsızlığı konusunda bugün teşhis konulacağı öğrenildi.

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