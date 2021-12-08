Türkiye Gazetesi

Ankaragücü’nün efsanevi başkanlarından olan Cemal Aydın, geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Efsane başkan tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

“BÜYÜK ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDEYİZ”

Aydın'ın vefatı üzerine Ankaragücü Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı. MKE Ankaragücü resmi sosyal medya hesabından Cemal Aydın'ın vefatı üzerine yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

CEMAL AYDIN KİMDİR?

Cemal Aydın, Türk spor yöneticisi. MKE Ankaragücü'nün 1996-2008 yılları arasında onursal başkanlığını yaptı. Ayrıca Kulüpler Birliği'nin de Başkanlığı yaptı. Ankaragücü başkanlığını 10 yılı aşkın bir süre yaptığı için kulüp tüzüğü gereği onursal başkanlık unvanı verildi. 9 Aralık 2008 tarihinde Ankaragücü başkanlığından istifa etti. Ankaragücü'nün 13 Ocak 2013 tarihinde yaptığı kongre ile "Ankaragücü Kulübünde 10 yılı aşkın süreyle başkanlık yapanlara Onursal Başkanlık sıfatı verilir" maddesi tüzükten kaldırılmıştır. Böylelikle Cemal Aydın'ın Onursal Başkanlığı düştü.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlendi.

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