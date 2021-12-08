Türkiye Gazetesi

Dün akşam oynanan Şampiyonlar Ligi’nde son haftanın maçları oynandı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın grubunda yer alan Ajax, konuk ettiği Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti. Aldığı bu galibiyetle 6’da 6 yapan Ajax, grubu lider olarak bitirdi. Sebastien Haller ise tarihi bir rekora imza attı.

BEŞİKTAŞ PUAN ALAMADAN BİTİRDİ

C Grubu'nda Beşiktaş, Borussia Dortmund deplasmanında 5-0 kaybetti. Almanya temsilcisine galibiyeti getiren golleri, 29. dakikada Donyell Malen, 45+2. (penaltıdan) ve 53. dakikalarda Marco Reus, 68. ve 81. dakikalarda Erling Haaland attı. Penaltıya neden olan Beşiktaşlı Welinton ise 43. dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

UEFA AVRUPA YOLUNDA DEVAM EDECEK

9 puan ve averaj farkıyla grubu üçüncü sırada tamamlayan Almanya temsilcisi, yoluna UEFA Avrupa Ligi play-off turundan devam edecek. Turnuvayı puansız kapatan Beşiktaş, önceki haftada Avrupa arenasına veda etmişti.

RAKİBİNİ 4-2 MAĞLUP ETTİ

Üst tura kalmayı önceden garantileyen Ajax, 8. dakikada penaltıdan Sebastien Haller, 42. dakikada Antony, 58. dakikada David Neres, 62. dakikada Steven Berghuis'in fileleri havalandırmasıyla konuk ettiği Sporting Lizbon'u 4-2 mağlup etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ

6 grup maçının tamamında ağları sarsan Haller, 2017-18 sezonunda Cristiano Ronaldo'nun ardından bunu başaran ikinci oyuncu olarak tarihe geçti. Ajax ise Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 6'da 6 yapan ilk Hollanda takımı oldu.

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