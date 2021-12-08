Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz aylarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve sağlık durumunun kritik olması sebebiyle ameliyat edilen Pele, taburcu edilmesinin ardından yeniden hastaneye kaldırıldı.

DURUMU STABİL

Kolon kanserine yakalandığı için Eylül ayında uzun bir süre tedavi gördükten sonra taburcu olan dünya futbolunun yaşayan efsanesi Pele'den bir kez daha kötü Haber geldi. 80 yaşındaki efsanenin tedavisine kaldığı yerden devam etmek için hastaneye kaldırıldığı ve bir süre tedavi altında tutulacağı belirtildi. Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Pele'nin durumunun stabil olduğu ve birkaç gün sonra taburcu edileceği belirtildi.

PELE KİMDİR?

Gerçek adı, Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 23 Ekim 1940'da Brezilya'da dünyaya geldi. Forvet mevkiinde görev almış eski futbolcu Pele, ismini yaramaz anlamına gelen "Peli" lakabının değişmesi üzerine almıştır. Kariyerine Brezilya Ligi'nin o zamanların en iyi takımlarından Santos'ta başlayan efsane futbolcu, yine ünlü bir kulüp olan Cosmos'ta bitirmiştir. Futbol tarihinde en çok gol kralı olan futbolcudur. Futbol tarihinin en iyileri arasında gösterilen Pele, FIFA Dünya Kupası'nı 3 kez (1958, 1962, 1970) kazanan tek futbolcu olma özelliğini taşıyor.

Futbol efsanesi Pele, sağlığına kavuştu Efsanevi futbol oyuncusu Pele, bir süredir tedavi altına alındığı hastaneden sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Pele, beynindeki tümör nedeniyle ameliyat edilmişti.

Pele'den iyi haber: Sağlığı her geçen gün düzeliyor Dünya futbolunun efsane ismi Brezilyalı Pele'nin geçirdiği ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Efsane futbolcu Pele'den iyi haber Hastanedeki kontrollerinde kolonunda tümör bulunan ve ameliyat edilen Pele'nin yoğun bakım ünitesinden çıkarıldığı öğrenildi.