Türkiye Gazetesi

Milli sporcular, Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda başarıyla temsil etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te devam eden Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Şaziye Erdoğan, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

ŞAZİYE'DEN 3 MADALYA

Türkiye Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 51 ülkeden 393 sporcunun katıldığı organizasyonda 45 kilo kadınlarda Türkiye temsil eden Şaziye Erdoğan, önemli bir başarıya imza attı.

Ay-yıldızlı milli halterci Şaziye Erdoğan, koparmada 76 kilo ile gümüş, silkmede 93 kilo ve toplamda 169 kilo ile 2 bronz madalya kazanarak, 3 madalya sevinci yaşadı.

Muammer Şahin bronz madalya kazandı Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda mücadele eden Muammer Şahin, üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

Milli eskrimcilerden biri altın 3 madalya 17 yaş altı milli eskrimciler; Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan ve Murat Meriç Danimarka'da düzenlenen Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda 3 madalya kazandı.

Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcuları kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralimpik oyunlarda madalya kazanan sporcuları Külliye'de kabul etti.

Merve Dinçel altın madalya kazandı Milli tekvandocu Merve Dinçel, Riyad'da düzenlenen WT Kadınlar Açık Dünya Şampiyonası'ndaaltın madalya kazandı