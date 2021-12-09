Türkiye Gazetesi

Transferde alırken de satarken de kazanan kulübün adı son dönemde Trabzonspor oldu. Sebebi de Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun göreve gelir gelmez ekonomik disiplini sağlamak adına uyguladığı adımlar. Hele de pandemi dönemiyle birlikte kulüplerin ayakta kalması her geçen gün zorlaşırken bordo mavililer yıldız isimleri erkenden kadrosuna katmıştı. Ve bu takviyeler yapılırken de bonservisi elinde olan isimlere ağırlık verilmişti. Kimler mi? Gervinho, Bruno Peres, Hamsik, Koita, Dorukhan ve İsmail Köybaşı. Devre arası transfer dönemine girilmedi ama Fırtına'dan bir takviye daha geldi.

KAP'A BİLDİRİLDİ

Gervinho’nun sakatlanması üzerine kanada Jean Evrard Kouassi takviyesi yapıldı. Fildişi Sahilli oyuncu için bonservis bedeli ödenmedi ama bir miktar imza parasına söz kesildi. 27 yaşındaki futbolcu için görüşmelere başlandığı konusunda KAP bildirimi yapılırken yönetimin transfer başarısına bir yenisini daha eklediği görüşü güçlendi.

Bordo mavililerin devre arasında üç dört takviye daha yapacağı ve alınacak isimlere de bonservis bedeli ödenmeyeceği öğrenildi. Takım içinde belli bir denge sağlayan ve aile havası oluşturan yönetim, bunu bozmadan gücüne güç katmanın hesabı içerisinde.

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Jean Evrard Kouassi Trabzon'a geldi.

EDGAR IE: BURADA DEVAM ETMEK İSTERİM

Bordo mavililerin değişmez stoperlerinden Edgar Ie durum değerlendirmesi yaptı. Antalyaspor maçı hazırlıkları öncesi basınla sohbet eden başarılı oyuncu sezon sonu mukavelesinin bitecek olmasıyla ilgili "Sözleşmemin devam etmesinden ben de mutlu olurum. Çünkü burada mutluyum. Ancak ben aslında anı yaşamayı tercih eden biriyim. Tabii ki mutlu olduğunuz yerde devam etmek istersiniz. Ancak öncelikle şu ana bakalım" ifadesini kullandı.

Trabzon gözünü yeni rekorlara dikti Avcı ile 1994-95 sezonundaki 26 maçlık yenilmezlik serisini geçen bordo mavililer, şimdi de 1978-79’daki 29 maçlık rekoru kırıp kulüp tarihine yeni bir sayfa eklemek istiyor.

Avrupa'nın istediği Kouassi Trabzonspor'u seçti Gervinho’nun “Hiç düşünme gel. Burada aile ortamı var. Paranı günü gününe alırsın” dediği sol kanat Evrard Kouassi, şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi cazibesiyle Trabzonspor'un teklifini kabul etti.