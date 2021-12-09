Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki temsilcimiz Fenerbahçe, kapanışı bugün evinde Eintracht Frankfurt maçıyla yapacak. Grupta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde ederek 5 puanla 3. sırada bulunan sarı lacivertliler yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda devam edecek.

Almanya’daki ilk maçtan 1-1’lik beraberlikle ayrılan Kanarya’da hedef galip gelerek hem ülke futboluna katkı sağlamak hem de moral bulmak.

BİRKAÇ DEĞİŞİKLİK

Vitor Pereira, Frankfurt maçında taraftarlarının önünde 3 puan için almak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade ederek "Bu turnuva bizim için çok daha farklı olabilirdi. Frankfurt ve Antwerp maçlarında o penaltıları atsaydık toplamda 4 puanımız daha olabilirdi. Bu ne yazık ki böyle olmadı. Önceliğimiz lig. Kadroda birkaç değişiklik olabilir. Fenerbahçe’yi temsil ediyoruz ve galibiyet için savaşacağız" diye konuştu.

Jose Sosa "Grubu kaçıncı sırada bitirdiğimizden bağımsız olarak bu turnuvaya saygı duyduğumuzu gösteren bir oyun sergilemek istiyoruz" dedi.

FENERBAHÇE E. FRANKFURT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Ülker Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma, bu akşa saat 20.45'te başlayacak ve Exxen dijitalden canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

FENERBAHÇE: Berke, Tisserand, Serdar, Novak, Nazım, Sosa, Meyer, Muhammed, İrfan, Berisha, Pelkas

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

E. FRANKFURT: Trapp, Tuta, Hinteregger, Ndicka, Chandler, Sow, Jakic, Kostic, Kamada, Lindstrom, Borre

TEKNİK DİREKTÖR: Brian Priske

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