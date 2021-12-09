Türkiye Gazetesi

Yalımcan SARPYEL

Türk futbolu ve Galatasaray açısından bu gece İtalya'da önemli bir imtihan vereceğiz. UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında temsilcimiz, Lazio ile karşılaşacak. Grupta 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alarak 11 puanla zirvede bulunan Aslan’a 8 puanlı Lazio karşısında beraberlik yetecek.

İstanbul’da oynanan ilk maçı 1-0 kazanan sarı kırmızılıların deplasmanda da hedefi galip gelmek ve son 16 turuna adını lider olarak yazdırmak. Mağlubiyet hâlinde ise Cimbom ikinci olarak vize alacak. Gruptan ilk sırada çıkacak takım, şubat ayında maç yapmayacak ve doğrudan son 16 turuna kalacak. Grubu ikinci bitiren kulüp ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. bitiren bir ekiple son 16 turu için play-off oynayacak.

AVRUPA KUPALARINDA 300'ÜNCÜ RANDEVU

Lazio maçı için İtalya’ya giden Galatasaray, Avrupa kupalarında 300. maçına çıkacak. Temsilcimiz 299 maçta 106 galibiyet, 114 mağlubiyet ve 79 beraberlik gördü.

Aslan, Avrupa'nın iki numaralı kupasında 90. defa mücadele edecek. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 89 maça çıkan sarı kırmızılılar, 36 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşamıştı.

TERİM: İLK TEDAVİMİ SİZ YAPIN

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Lazio önünde kesinlikle galibiyet için oynayacaklarını söyleyerek, "Beraberlik bize yetiyor ama o felsefeyle çıkmayacağız. Öyle yaparsak kaybederiz. Her yerde kazanmak isterim ama kaybedebiliriz de, anlayışım budur. Lazio, hücumu seven ve iyi yapan bir takım. Bunu dikkate almalıyız" sözlerini kullandı.

"Lazio ile birlikte şubattaki play-off maçını da oynuyoruz" sözleriyle direkt son 16'ya kalmak istediklerini belirten Fatih Hoca, "Rahatsızlığım için ilgi gösterenlere teşekkür ederim. Döndükten sonra ihtimallerden biri operasyon olabilir" derken, "Oyuncularım rahatsızlığıma üzüldü. İlk tedavim burada alacağımız sonuç olsun, beni tedavi etsinler" şeklinde konuştu.

"BÖYLE CEZA VERİLMEZ"

PFDK'dan gelen 5+1 maçlık ceza için konuşan Terim, "Dünyanın hiçbir yerinde teknik direktörlere böyle uzun ceza verilmez. İngiltere'de hocalar kavga ediyor, kimseye ceza yok. Bana alkış yaptım diye kart ve ceza geliyor. Teatral kabiliyeti yüksek hakemin. İki kişi içinden bana sarı gösteriyor. Aklımızla alay mı ediyorsun?" serzenişinde bulundu.

Galatasaray'ın file bekçisi Muslera maç öncesi basın toplantısında, "Genç takımız, çok emek verdik. Dilerim ki Lazio ile finalde tekrar görüşelim" açıklaması yaptı.

LAZIO GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande'nin yöneteceği kritik karşılaşma Roma Olimpiyat Stadı'nda bu akşam saat 23.00'te başlayacak. Maç Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

LAZIO: Strakosha, Hysaj, Felipe, Acerbi, Marusic, Milinkovic, Cataldi, Basic, Pedro, Vedat, Zaccagni

TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Taylan, Morutan, Kerem, Mustafa, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

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