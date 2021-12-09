Türkiye Gazetesi

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi.

Bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam, görevini bıraktığını yönetime ve takıma iletti.

Sergen Yalçın Istifa kararını tebliğ etmesinin ardından futbolcularla vedalaştı.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne puansız veda eden Beşiktaş, Süper Lig'de ise lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde 9. basamakta yer alıyor.

GÜVEN TAZELEDİ AMA OLMADI

Süper Lig'de 4-0 kaybedilen Giresun maçının ardından görevi bırakma kararı alan Sergen Yalçın, Başkan Ahmet Nur Çebi ve asbaşkan Emre Kocadağ ile bir toplantı yapmış, istifa krizi aşılmıştı. Ancak siyah beyazlı ekip, bu görüşmeden sonra Süper Lig'de Kasımpaşa ile berabere kalırken, Almanya’da ağır bir yenilgi aldı.

Arka arkaya alınan başarısız sonuçların ardından ipler koptu ve Sergen Yalçın, çift kupalı sezonun ardından görevinden ayrıldı.

SADECE 4 YIL iÇERiSiNDE ZiRVEDEN DiBE VURDU

Katıldığı bir önceki Şampiyonlar Ligi’nde grup mücadelesini yenilgisiz tamamlayarak bir üst tura yükselen ve Türk takımları içinde en iyi Şampiyonlar Ligi performansını ortaya koyan Beşiktaş, 4 yıl sonra şampiyon unvanıyla katıldığı organizasyonda bu başarısının oldukça uzağında kaldı. 2017-2018 sezonunda katıldığı Şampiyonlar Ligi’nde ortaya koyduğu performansla grupta en fazla gol atan, en çok galibiyet alan, en fazla puan toplayan Türk takımı olan Beşiktaş, bu sezonki performansıyla hayal kırıklığı yaşattı.

EN KÖTÜ PERFORMANS

Borussia Dortmund deplasmanından 5-0 yenilgiyle dönen siyah-beyazlı ekip grubunu puansız ve eksi 16 gol averajıyla noktaladı. Siyah beyazlı ekip bu sezon 6 maçta attığı 3 gole karşılık kalesinde 19 gol gördü ve bu istatistikle Türk takımları arasında en kötü Şampiyonlar Ligi sezonuna imza attı. Daha önce Fenerbahçe puansız -9 averajla tamamlamıştı.

NEREDEN NEREYE...

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon puan alamayan tek takım olarak hüsran yaşatan Beşiktaş çok değil sadece üç sene önce rekorları altüst etmişti. Devler Ligi'ndeki temsilcilerimiz arasında en iyi performans sergileyen takım olan siyah beyazlılar, Şenol Güneş yönetiminde 2017-18 sezonunda 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlikle gruptan namağlup lider çıkmıştı.

Bu sezon ise Sergen Yalçın yönetiminde grubu puansız ve eksi 16 averajla bitiren Beşiktaş, Türk takımları arasındaki en kötü performansa imza atmış oldu.

YÖNETİMDEN MANİDAR PAYLAŞIM

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından morali altüst olan Sergen Yalçın istifaya hazırlanırken Beşiktaş yöneticilerinden Adnan Dalgakıran'dan bir paylaşım geldi. Sosyal medyada taraftarların Sergen Yalçın konusunda ikiye bölünmesi üzerine Dalgakıran, "İsimleri tartışmaktan çıkıp, sistemi tartışmaya geçebilirsek belki geleceği kurtarabiliriz. Popülizmin azı karar, çoğu zarardır" ifadelerini kullandı.

Kayseri maçında veda edecek: Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi bitiyor Dolmabahçe'de pazar günü takımın başında son maçına çıkmaya hazırlanan tecrübeli çalıştırıcı Sergen Yalın, siyah beyazlı taraftarlardan özür dileyerek görevi bırakmak istiyor.

Sergen Yalçın en çok Ghezzal'ı oyundan alıyor Şampiyon kadroda skora en çok katkı veren ismi olan Rachid Ghezzal bu sezon 17 maçın 12'sinde kulübeye geldi, o çıkınca sadece iki defa skor değişti.