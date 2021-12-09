Türkiye Gazetesi

GZT Giresunspor maçının ardından medyaya yapmış olduğu açıklamalardaki "hakareti" nedeniyle PFDK'ye gönderilen ve akabinde 21 gün hak mahrumiyeti ve 25 bin TL para cezası alan Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yapmış olduğu itiraz kabul görmedi. Tahkim Kurulu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin cezasının onandığını duyurdu.

TAHKİM KURULU'NDAN YAPILAN AÇIKLAMA

Tahkim Kurulu'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 02.12.2021 tarih ve E.2021-2022/405 - K.2021-2022/478 sayılı kararına itirazı incelendi. Duruşma için tayin edilen 09.12.2021 Perşembe günü saat 15:30'da video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. vekili Av. Muhammed Emin Özkurt'un hazır olduğu görüldü, sözlü beyanı alındı. Kurulumuz'un 03.12.2021 tarihli ara kararı ile başvuranın uygulamanın durdurulması talebinin reddine karar verilen dosyanın esas bakımından incelemesine geçildi.

Yapılan müzakere neticesinde;



Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, müsabaka sonrası basın mensuplarına yapmış olduğu açıklamalarında yer alan sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36/1-b maddesi uyarınca verilen 21 gün hak mahrumiyeti ve 25.000,00TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile verilmiştir" denildi.

Elmas'tan Çebi'ye sert sözler: Kimsenin haddi değil Burak Elmas, Rezan Epözdemir ile Remzi Sanver'in açıklamalarıyla ilgili açıklama yapan Beşiktaş Başkanı Çebi'ye sert tepki göstererek, herhangi bir Galatasaraylının ne yapması gerektiği ile ilgili konuşmanın kimsenin haddi olmadığını dile getirdi.

Ahmet Nur Çebi'den Fenerbahçe ve Galatasaray'a salvo: Algıyı onlar yapıyor Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Ali Koç geçmişi gündeme getiriyor, Galatasaray hakem incelemesine kalkıyor. Algının ta kendisi bunlar" dedi.

Ahmet Nur Çebi'den hakem tepkisi: Bastien bize kin tutuyor Ajax maçının hakemine tepki gösteren Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Bu hakem Fenerbahçe maçında da sanki düşman bir tutum içindeydi. Bize karşı verdiği kararlarla âdeta Türk takımlarına karşı bir kin duyuyor. UEFA artık bunun farkına varmalı" dedi.