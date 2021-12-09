Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son grup maçında Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya geldi. Seyirciler arasında sürpriz bir isim de yer aldı. Sarı-lacivertlilerin Nijeryalı efsane futbolcusu Jay-Jay Okocha, maçı seyretmek için stada geldi.

Okocha'ya Mesut Özil tarafından 10 numaralı forma hediye edildi. Yıllar sonra yeşil çimlere ayak basan Okocha taraftarları selamladı. Taraftarlar da tezahürat alkışlarla karşılık verdi.

Bu arada, Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz da maçı takip ediyor. Müsabakayı protokol tribününden takip eden Alman teknik adam bir süre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile sohbet ederken maçla ilgili de notlar aldığı görüldü.

Jay Jay Okocha'nın Türkiye özlemi Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından "Jay Jay" lakaplı Augustine Azuka Okocha, ileriye yönelik planları arasında, sarı-lacivertli takımda teknik direktörlüğün bulunduğunu söyledi.

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