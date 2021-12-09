Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun 6. ve son haftasında Fenerbahçe ile Almanya'nın Eintracht Frankfurt takımı Kadıköy'de karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

3. dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Borre'nin şutunda kaleci Berke meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

10. dakikada Kostic'in soldan ortasına penaltı noktası civarında Kamada'nın kafa vuruşunda Berke topu kontrol etti.

29. dakikada Eintracht Frankfurt öne geçti. Kostic'in ara pasında penaltı noktası civarında topla buluşan Sow'un yerden plasesinde top filelere gitti: 0-1.

42. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. İrfan Can'ın sağdan ortasında savunmanın uzaklaştıramadığı top penaltı noktası civarında Berisha'nın önünde kaldı. Berisha'nın gelişine şutunda top ağlarla buluştu: 1-1.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

PEREIRA'DAN 7 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde Eintracht Frankfurt ile oynayacağı maça 7 farklı isimle çıktı. Fenerbaçhe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ligdeki Çaykur Rizespor maçına göre ilk 11’de 7 değişiklik yaptı.

ASLAR DİNLENİYOR

Ligde pazartesi günü oynayacağı Gaziantep maçını düşünen Portekizli teknik adam, as oyuncularını dinlendirdi. Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de sahaya çıkan Tisserand, Mesut Özil, Luiz Gustavo, Rossi, Ferdi Kadıoğlu ve Osayi Samuel yedekler arasında yer aldı. UEFA listesinde yer almayan Crespo ise doğal olarak maç kadrosunda bulunmadı.

PELKAS 6 HAFTA SONRA KADRODA

Bu futbolcuların yerine Serdar Aziz, Sosa, Miha Zajc, Pelkas, Novak, Nazım Sangare ve İrfan Can Kahveci ilk 11’de oynadı. Böylelikle Yunan futbolcu Dimitris Pelkas, 6 hafta sonra ilk 11’de görev aldı. En son ligin 11. haftasında 30 Ekim tarihinde Konyaspor maçında ilk 11’de şans bulan Pelkas, 41 gün sonra yeniden sahaya çıktı. Avrupa Ligi’nde Royal Antwerp ve Olympiakos maçlarında oyuna sonradan dahil olan Yunan futbolcu, ligde son 3 mücadelede Galatasaray, Göztepe ve Çaykur Rizespor maçlarında forma giyememişti.

Fenerbahçe'den potada Galatasaray'a 45 sayı fark Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'nun 8. haftasında Fenerbahçe Safiport, sahasında Galatasaray'ı 107-62 mağlup etti.

Kadıköy'de Okocha sürprizi Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Jay-Jay Okocha, Eintracht Frankfurt maçını seyretmek için stadyuma geldi.