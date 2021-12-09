THY Avrupa Ligi'nin 14. hafta maçında Fenerbahçe Beko, Rusya ekibi Zenit'in konuğu oldu. Kıyasıya rekabete sahne olan karşılaşma Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının, 86-80'lik zaferiyle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko ligdeki 5. galibiyetini elde ederken, Zenit 6. yenilgisini yaşadı.
MAÇTAN NOTLAR
Salon: Sibur Arena
Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Fernando Rocha (Portekiz), Gytis Vilius (Litvanya)
Zenit: Loyd 19, Karasev 3, Ponitka 3, Mickey 8, Gudaitis 7, Baron 8, Pushkov 2, Kuzminskas 17, Zubkov 8, Poythress, Frankmap 5
Fenerbahçe Beko: Biberovic 2, Henry 7, Pierre 13, Vesely 32, Booker 10, Metecan Birsen, Şehmus Hazer 2, Melih Mahmutoğlu 1, De Colo 18, Polonara 1, Ahmet Düverioğlu
1. Periyot: 18-16
Devre: 41-40
3. Periyot: 62-61
Beş faulle çıkan: 38.40 Henry (Fenerbahçe Beko)
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