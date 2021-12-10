Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de bir türlü istediği performansı yakalayamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde adeta devleşti. E Grubu’nun son haftasında Lazio mücadele eden Aslan, maçtan çıkan golsüz beraberlik sonucunun ardından liderlik koltuğundaki yerini korudu.

MAÇTAN DAKİKALAR/İLK YARI

11. dakikada Babel’in kullandığı serbest vuruşta, savunmaya çarpan top kornere gitti.

19. dakikada sağ kanatta topla buluşan Pedro’nun ceza yayı gerisinden vuruşunda meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

41. dakikada sağ kanattan van Aanholt’un kullandığı köşe atışında kaleye yönelen top direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR/İKİNCİ YARI

60. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Kerem'in arka direğe ortasında Diagne'nin kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

85. dakikada sağ kanattan Anderson'un ceza sahasına ortasında Luis Alberto'nun gelişine şutu kaleyi bulmadı.

89. dakikada sağ kanattan Felipe Anderson'un ortasında ceza sahası içinde Zaccagni'nin kafa vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

MAÇTAN NOTLAR

Stat: Roma Olimpiyat

Hakemler: Del Cerro Grande xx, Juan Yuste xx, Roberto Alonso xx

Lazio: Strakosha xx, Hysaj xx (Lazzari dk. 64 x), Luiz Felipe xx, Acerbi xx, Marusic xx, Milinkovic-Savic xx, Lucas Leiva xx, Basic xx (Luis Alberto dk. 73 x), Pedro xx (Felipe Anderson dk. 64 x), Immobile xx, Zaccagni xx

Yedekler: Pepe Reina, Furlanetto, Gabarron, Radu, Escalante, Akpa-Akpro, Cataldi, Prescoli, Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Maurizio Sarri

Galatasaray: Muslera xx, Yedlin xx, Nelsson xx, Marcao xx, van Aanholt xx, Feghouli xx (Morutan dk. 63 x), Taylan xx, Berkan xx (Luyindama dk. 89 ?), Kerem xx (Mostafa Mohamed dk. 87 ?), Babel xx (Emre Kılınç dk. 63 x), Diagne xx (Ömer Bayram dk. 69 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Alpaslan Öztürk, Işık Kaan Arslan, Atalay Babacan, Bartuğ Elmaz, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Fatih Terim

Sarı kartlar: Luiz Felipe (Lazio), Kerem, Ömer Bayram, Emre Kılınç (Galatasaray)

Galatasaray liderlik için Lazio deplasmanında UEFA Avrupa Ligi'nde namağlup lider durumda bulunan temsilcimiz Galatasaray'a birincilik için 'bir puan' yetiyor. Aslan lider bitirirse direkt son 16'ya yükselecek. İkinci sırada kalırsa play-off oynamak zorunda kalacak.

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