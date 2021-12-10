Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Eintracht Frankfurt ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe grubunu 3. olarak bitirdi ve Avrupa Ligi'ne veda etti. Yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek olan sarı lacivertliler ilk kez bu sezon düzenlenecek olan UEFA'nın yeni turnuvasına katılacak. Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri ise belli oldu.



Fenerbahçe, Eintracht Frankfurtile 1-1 berabere kaldı

Fenerbahçe, kura çekiminin ardından Maccabi Tel-Aviv (İsrail), Partizan (Sırbistan), Bodo/Glimt (Norveç), Randers (Danimarka), Slavia Prag (Çekya), PAOK (Yunanistan), Vitesse (Hollanda) ve Karabağ (Azerbaycan) ekiplerinden biriyle eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi'nde Play-Off kuraları 13 Aralık’ta çekilecek. Play-Off maçları ise 17 ve 24 Şubat tarihlerinde eleme usulüne göre oynanacak.

Fenerbahçe, Eintracht Frankfurt ile berabere kaldı UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nun son haftasında Fenerbahçe, Alman ekibi Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Maç berabere sonuçlandı.