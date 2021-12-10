Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beklenen oldu ve Sergen Yalçın dönemi Beşiktaş’ta resmen sona erdi. Çifte kupalı şampiyon hoca, hiç umulmadık şekilde kâbus gibi bir sezonun içine girdi. Üç puanlı sistemde kulüp tarihinin en kötü performansı sergilendi. Üst üste mağlubiyetlere rağmen Sergen Yalçın’ın kredisi o kadar fazlaydı ki son olarak 5-0 kaybedilen Borussia Dortmund maçına kadar kendisine istifa sorusu sorulmadı. Şampiyonlar Ligi’nde ‘sıfır’ çekilmesi umutları tüketen faktör oldu.

KARARI KESİN

Sergen Yalçın dün Ümraniye’de 12.00’de gerçekleştirilen idmana çıkmadı. Direkt olarak tesislerde Başkan Ahmet Nur Çebi ile görüştü. Giresunspor maçından sonra Başkan’ın ofisinde yapılan görüşmede görevi bırakmak istediğini söyleyen 49 yaşındaki çalıştırıcıya ‘Kal’ baskısı yapılmıştı. Dünkü buluşmada ise Hoca’nın kararı kesindi. Sezonun geri kalanında artık faydalı olamayacağını düşünen tecrübeli çalıştırıcıyla karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı.

DUYGUSAL ANLAR

Görüşmede Beşiktaş’ın düştüğü durumun en çok kendisini rahatsız ettiğini söyleyen Sergen Yalçın, Başkan Çebi’ye “Burası benim evim. Bu bir veda değil, mola… Elbet bir gün yeniden buluşuruz” dedi. Çebi de “Sen kalmak istiyorum deseydin yine bana yeterdi. Sergen Yalçın’ın kredisi öyle kolay bitmez” karşılığını verdi. İkili öpüşüp sarılarak ayrılırken Sergen Yalçın, futbolcularla ve tesislerdeki çalışanlarla da tek tek vedalaştı ve bir dönem sona erdi.

FAVORİLER ESPIRITO VE FARKE

Sergen Yalçın’ın istifasının ardından göreve kimin getirileceği merakla bekleniyor. Şu anda favoriler arasında Premier Lig’deki görevlerine son verilen iki isim öne çıkıyor. Tottenham’daki görevine son verilen Nuno Espirito Santo ile Norwich City’den ayrılan Daniel Farke ile görüşmelere başlandı. Slaven Bilic döneminde taktisyenlerden biri olan ve şu anda B. Dortmund’da Marco Rose’un yardımcılığını yapan Edin Terzic de gündemde. Ancak Hertha Berlin’in, Terzic’i istediği ve büyük oranda anlaştığı konuşuluyor.

Bugünleri önceden gördü! Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinde dikkat çeken detay: Beşiktaş isterse bedelsiz ayrılır Sergen Yalçın'ın istifasının ardından Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğuna geçmesi beklenen isimlerin başındna gelen Rıza Çalımbay'ın, Sivasspor'la imzaladığı sözleşmedeki Beşiktaş detayı, "bugünleri önceden gördü" dedirtti.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın dönemi sona erdi Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın görevinden ayrıldı. Bugün Başkan Ahmet Nur Çebi ile biraraya gelen 49 yaşındaki teknik adam, görevini bırakma kararı aldığını iletti. Yalçın daha sonra futbolcularla vedalaştı.